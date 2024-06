Thiago Motta croce e delizia: cessione bloccata e svolta Roma

L’ultima settimana di giugno sarà decisiva in vista dell’imminente apertura del calciomercato estivo. Maxi intreccio con Thiago Motta nelle manovre in entrata della Roma di Daniele De Rossi.

L’asse Roma – Torino sponda bianconera si arricchisce di nuovi intrecci tra la squadra giallorossa e la Juve di Thiago Motta. L’ex centrocampista, reduce dall’exploit Champions League con il Bologna, è stato scelto dai bianconeri come erede di Massimiliano Allegri dopo il divorzio di oltre un mese fa. L’approdo dell’italo brasiliano sulla panchina juventina ridisegna le manovre del mercato bianconero per Cristiano Giuntoli, che può attuare un cambio di rotta importante sul fronte dell’attacco della Juventus in vista della sessione di calciomercato estiva.

Da diverse settimane il sogno proibito accostato alla lista offensiva della Roma porta il nome di Federico Chiesa. L’esterno della Juve, impegnato con l’Italia ad Euro 2024, ha il contratto in scadenza tra dodici mesi e non è escluso il suo addio nel mercato estivo. A decidere il tutto possono essere direttamente le manovre di Thiago Motta, che dopo la nomina ufficiale da allenatore bianconero spera in un mercato ricco di colpi da parte di Cristiano Giuntoli. Le decisioni future dell’ex centrocampista si vanno ad intrecciare due nomi accostati alla lista dei desideri di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Motta può blindare Soulé: via libera per Chiesa

Oltre al profilo di Federico Chiesa la Roma è stata segnalata sulle tracce di Matias Soulé. L’attaccante argentino, classe 2003, è reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Frosinone ed era stato più volte indicato come possibile sacrificato nella sessione di calciomercato estivo in casa bianconera.

Ma, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, Thiago Motta avrebbe deciso di bloccare la cessione e valutare l’attaccante argentino. Il fantasista avrà dunque la chance di giocarsi le sue carte sotto la gestione del tecnico ex Bologna, mentre lo scenario che coinvolge Chiesa è diametralmente opposto. L’esterno d’attacco viene indicato come possibile partente nella sessione estiva, con un assist alle manovre di Daniele De Rossi in casa Roma nei confronti del figlio d’arte.