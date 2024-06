40 milioni e addio bianconeri: sentenza Friedkin

Calciomercato Roma, 40 milioni e firma bianconera: i Friedkin si tirano indietro.

Tanti aggiornamenti e scenari continueranno a stimolare dibattiti e interessi, in casa Roma e non solo. In quel di Trigoria, come noto, c’è da tempo la consapevolezza di dover apparecchiare una squadra che incarni l’essenza e la visione di mister Daniele De Rossi, reduce da un lavoro semestrale importante ma certamente perfettibile, sia sul campo che nella costruzione di una rosa che, fino a questo momento, ha semplicemente ereditato.

Gli addetti ai lavori, dunque, dovranno essere in grado di far coesistere gli aneliti al miglioramento del tecnico e del mondo giallorosso tutto con le opportunità e le possibilità di intervento concesse ai Friedkin, alle prese con l’ennesima campagna acquisti in cui non potranno fare affidamento sui ricchi quanto importanti introiti legati alla Champions League. Come dimostrato già in passato, però, la Roma ha saputo lavorare in modo ponderato e felice anche senza disporre di quantità di denaro nobilissime, consegnando a Mourinho elementi pronti e altisonanti.

40 milioni per Minteh, il Newcastle spara alto: Everton fuori dai giochi

Il programma attuale, con il nuovo allenatore, resta quello di una calibrata costruzione della rosa, basata sulla conferma di chi sia considerato centrale e sull’aggiunta di profili esperti e giovani, da intarsiare in un ponderato progetto che si regga su sostenibilità e rispetto dei su citati parametri economici dei Friedkin.

Come noto, la Roma sta cercando tutta una serie di profili che migliorino diversi reparti della squadra, compreso un attacco dove ci si attende almeno un movimento in corsia e un altro per ovviare alla sempre più probabile sortita di Lukaku. Gli ultimi giorni, da quest’ultimo punto di vista, avevano restituito interessanti novità su Yankuma Minteh, esterno del Newcastle reduce dalla positiva stagione in prestito al Feyenoord.

Seguito anche dall’Everton, club legato da qualche giorno proprio ai Friedkin, il futuro di Minteh potrebbe essere arrivato ad un punto nodale. Lo riferisce ChronicleLive.co.Uk, che ha evidenziato come il giocatore non sia più tenuto in considerazione dall’Everton come potenziale obiettivo, alla luce dell’elevata richiesta dei bianconeri di Premier. Portarlo via, infatti, dovrebbe comportare un esborso di 40 milioni di euro.