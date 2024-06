Accordo bianconero e Friedkin bruciati: scatta l’ultimatum

Calciomercato Roma, ultimatum per la firma e accordo bianconero sempre più vicino. La concorrenza rompe gli indugi e tenta il sorpasso finale ai Friedkin.

Tra sette giorni aprirà la sessione di calciomercato estivo e si accendono i riflettori intorno alla proprietà Friedkin in casa Roma. Sarà la prima sessione di trattative targata Florent Ghisolfi, scelto dagli statunitensi come erede di Tiago Pinto dopo l’addio a febbraio al dirigente portoghese. Nel frattempo la famiglia texana è impegnata nell’acquisizione dell’Everton in Premier League. Entrambi i club sono stati accostati allo stesso obiettivo bianconero, ma la svolta che arriva in queste ore apre all’accordo definitivo in Ligue 1 a stretto giro di posta.

Il conto alla rovescia per l’apertura della sessione di calciomercato estivo entra nella fase più calda. Dal primo luglio ci sarà l’artura della sessione ordinaria con la Roma che si presenta ai nastri di partenza con il volto nuovo di Florent Ghisolfi, che sta progettando con Daniele De Rossi la rosa giallorossa del futuro. Lato Friedkin non sono finite le novità, perché è già effettivo l’impegno della famiglia statunitense alla guida presidenziale dell’Everton in Premier League. Uno scenario che può aprire nuovi risvolti sull’asse tra Trigoria ed il campionato britannico, mentre in Francia si lavora per chiudere un accordo con i bianconeri.

Accordo per Minteh, Friedkin a mani vuote: ultimatum per la firma

Riflettori accesi sull’esterno offensivo Yankuba Minteh, reduce da una buona stagione al Feyenoord ma di proprietà del Newcastle. L’ala è stata accostata sia alla lista della Roma che dell’Everton, ma il suo futuro sembra puntare dritto al campionato francese.

Una squadra in Ligue 1 è pronta a rompere gli indugi per l’esterno offensivo dei Magpies. Il Lione sta cercando l’accordo sia col club inglese che col calciatore, con i bianconeri che vogliono chiudere entro questa settimana per la firma in uscita. L’ultimatum mette la proprietà Friedkin potenzialmente con le spalle al muro, mentre l’ala offensiva si avvicina al campionato francese dopo il prestito prolifico al Feyenoord. A scriverlo è stato Fabrizio Romano su X.