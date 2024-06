Accordo coi Friedkin e addio Roma: l’ha già comunicato

I Friedkin hanno raggiunto l’accordo con il giocatore e adesso la Roma diventa solo un lontano ricordo. Quasi tutto fatto per il colpo di mercato

I giallorossi stanno pianificando le proprie mosse e devono fare i conti con la volontà chiara di uno dei profili più gettonati delle ultime ore. La proprietà americana, dal canto suo, ha giocato la propria parte per arrivare alla firma.

Il mercato della Roma non è di facile lettura e ancor meno attuazione, visto che i ruoli da coprire sono molti e il budget limitato. Ghisolfi ha appena assaggiato la sua nuova realtà, dopo una carriera da ds svolta solo in Francia e ha probabilmente capito che c’è pochissimo tempo da perdere. Con Daniele De Rossi hanno stabilito quelle che sono le linee guida da seguire per rafforzare una rosa che vedrà probabilmente andar via oltre dieci giocatori, tra fine prestiti e cessioni. I reparti a cui mettere mano sono principalmente due: il centrocampo e l’attacco. Soprattutto davanti, qualora dovesse concretizzarsi la partenza di Abraham, va ricostruita interamente la batteria dei centravanti.

Lukaku e Azmoun hanno terminato la loro esperienza romana e Belotti sta firmando per il Como. Ghisolfi deve piazzare due nomi per accontentare il proprio tecnico e almeno uno dovrà essere di prospettiva.

Tra i profili accostati alla Roma negli ultimi giorni c’è anche quello di Yankuba Minteh, centravanti di proprietà del Newcastle, in forza nell’ultima stagione al Feyenoord. Gli olandesi lo hanno accolto in prestito (è stato anche avversario della Roma in Europa League) e si sono avvalsi dei suoi 11 gol e 6 assist in 37 presenze complessive. Il nazionale gambiano, classe 2004, ha degli enormi margini di miglioramento ed è finito sul taccuino di Ghisolfi.

Come riportato su X/Twitter da Fabrizio Romano, però, la sua volontà espressa è quella di giocare in Premier League. Nella giornata di ieri il procuratore aveva parlato di accordo raggiunto con una squadra, senza rivelarne però il nome. In molti pensavano si trattasse del Lione, che aveva espresso il gradimento per il ragazzo. In realtà ora a balzare in pole position è l’Everton, per cui i Friedkin hanno il mandato a chiudere l’acquisizione. Il secondo club di Liverpool avrebbe tutte le carte in regola per mettere a segno il colpo Minteh e sarebbe un clamoroso scippo di mercato proprio da parte della proprietà americana.

🚨🔵 Yankub Minteh, giving priority to Everton as his favorite destination with desire to play in the Premier League.

Newcastle, informed of his priority to join Everton.

Olympique Lyon are interested as they made contact for Minteh this weekend, as revealed yesterday. pic.twitter.com/BhrpaU4l6G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024