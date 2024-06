Addio Abraham: “Passa le visite mediche”

Addio Abraham, l’attaccante inglese è destinato a lasciare la Roma e potrebbe portare un bel capitale da investire. Se passa le visite mediche è fatta

Tammy Abraham è un altro attaccante che dovrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Il quarto, perché Lukaku, Azmoun e Belotti hanno già fatto le valigie. Sì, per quello che ha passato la seconda parte di stagione alla Fiorentina manca solo l’ufficialità, ma ormai ci siamo anche per lui.

Dopo una stagione passata ai box per via del gravissimo infortunio al ginocchio che lo ha costretto a stare forzatamente a riposo, Abraham è tornato proprio sul finale e ha avuto la possibilità di riacquistare confidenza con il terreno di gioco. Ma ormai il suo tempo dentro la Capitale è finito e di possibilità di vederlo ancora in giallorosso non ce ne stanno. Anche perché Ghisolfi, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni arrivate, si accontenterebbe di una cifra minore, si parla di 25milioni di euro, per il suo cartellino. Molto al ribasso rispetto a quelle che erano le richieste prima dello stop.

Addio Abraham, lo vuole l’Aston Villa

E su di lui c’è forte l’interesse dell’Aston Villa. Anche se ovviamente tutto dipenderà dalle visite mediche. Intervistato da astonvillanews.co.uk, il dottor Brar, esperto di infortuni, ha detto che Abraham può tornare serenamente al cento per cento. “C’è sempre il rischio di ingaggiare un giocatore reduce da una ricostruzione del legamento crociato anteriore, ma la chiave sarà come progredirà verso il 100% della forma fisica.

“Il suo recupero nella scorsa stagione è stato pulito, al di là di quello che era un forzato riposto, quindi è un segno molto positivo che sta progredendo bene” ha detto. Quindi in tutto questo la possibilità che tutto possa andare a buon fine è abbastanza alta. Con Ghisolfi che spera di piazzarlo al più presto.