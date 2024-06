Assist Lazio per Chiesa: il blitz da 30 milioni fa volare la Roma

Assist Lazio per Chiesa: il blitz di Lotito da 30 milioni di euro fa saltare lo scambio con la Juve con la Roma che di conseguenza avrebbe il via libera sulla questione. Ecco la situazione

Assalto Lazio per l’esterno. In queste ore, secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, i biancocelesti hanno infittito i contati per Mason Greenwood, attaccante del Manchester United tornato in Inghilterra – dove non starà per via dei problemi avuti con la compagna e una denuncia per maltrattamenti – dopo il prestito al Getafe.

Su di lui c’erano le attenzioni della Juventus e anche della Roma, anche se per i giallorossi se n’è parlato solamente una volta e anche non così tanta forza, tant’è che è arrivata anche una smentita. Adesso invece, a quanto pare, è forte l’interesse di Lotito, alla ricerca di un esterno offensivo che possa andare a prendere il posto di Felipe Anderson che è andato in Brasile.

La Lazio su Greenwood

Il Manchester United in ogni caso chiede un bel po’ di soldi per Greenwood: almeno 30 milioni di euro e ha già respinto un’offerta da 20 milioni più il 50% di una futura rivendita messa sul piatto dai biancocelesti. Una situazione che quindi non è ancora definita, ma in queste ore i biancocelesti ci stanno nuovamente provando.

I contatti continueranno, non ci sono dubbi su questo, e alla fine il colpo potrebbe anche andare a segno soprattutto perché non sembra ci siano altre concorrenti in questo momento che possono mettere in difficoltà Lotito. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, e quale sarà il reale andamento della trattativa in questione. La Roma in ogni caso ci ha pensato, forse qualche ora. Prima di cambiare strategia e rimanere su Chiesa. Ed è questo il punto in casa giallorossa: si era parlato nell’ipotesi Juve anche di uno scambio con il numero 7 che, evidentemente, in questo modo salterà. Un assist per la Roma, che potrebbe avere via libera per il bianconero.