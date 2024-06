Bivio Dybala, rinnovo o addio: c’è la data

Bivio Dybala, rinnovo o addio: il giocatore si presenterà al raduno i primi di luglio a Trigoria a meno che qualcuno non paghi la clausola rescissoria. Ecco la situazione

Dybala sì, o Dybala no? Tiene banco dentro Trigoria la questione relativa al giocatore argentino della Roma, adesso in vacanza per la mancata convocazione alla Copa America e che risponderà presente al raduno giallorosso fissato tra 14 giorni a Trigoria. Forse.

Forse perché dal primo di luglio e per tutto il mese prossimo scatterà la clausola rescissoria che potrebbe permettere ai club esteri di prenderlo. Le strade sono due, entrambe al vaglio di Ghisolfi e della Ceo Lina Souloukou: la prima è quella di rischiare, senza rinnovo, che qualcuno possa bussare alle porte del giocatore per strapparlo al giallorosso; la seconda è quella di consolidare la sua posizione con un rinnovo contrattuale che metterebbe fine alla questione. Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina è più probabile l’opzione numero uno. Anche se l’agente del giocatore si aspetta qualcosa di diverso.

Bivio Dybala, occhio al Manchester United

Sì, proprio così: chi cura gli interessi della Joya ha il telefono libero e lo avrà soprattutto quando Paulo tornerà a Roma dopo aver smaltito la delusione della mancata partecipazione alla Copa America. In quei giorni, si legge ancora sul quotidiano, l’agente potrebbe e si aspetta, soprattutto, un incontro per trattare il rinnovo contrattuale che potrebbe dare la certezza assoluta a De Rossi di poter contare sulle prestazioni del giocatore, cosa che al momento non è certa, come sappiamo.

E, inoltre, c’è il Manchester United pronto a prenderlo anche se di offerte ancora non ne sono arrivate. L’innesto di Dybala sarebbe stato una vera e propria richiesta da parte di Ten Hag, che lo vorrebbe nella sua rosa l’anno prossimo. I 6,5milioni di euro di ingaggio, comunque, frenano un poco la cosa, quindi per ora sono solamente voci e niente di più.