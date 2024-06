Calciomercato Roma, Motta ha deciso: colpo di scena Chiesa-Soulé

Per la Roma di Daniele De Rossi ci sono delle novità che riguardano due obiettivi giallorossi, ovvero Chiesa e Soulé.

Domani per il calcio italiano, di fatto, sarà sicuramente un giorno importante, visto che l’Italia di Luciano Spalletti si giocherà contro la Croazia un pass per gli ottavi di finale dell’Europeo. Questa gara, ovviamente, riguarda anche la Roma di Daniele De Rossi.

Al netto del tifo per la Nazionale guidata dall’ex tecnico giallorosso Luciano Spalletti, infatti, ci sono anche diversi giocatori della Roma che scenderanno in campo domani sera. Oltre a Pellegrini, infatti, dovrebbe scendere dal primo minuto anche Bryan Cristante.

Nell’Italia, infatti, ci sono anche due giocatori seguiti da Florent Ghisolfi. Il nuovo direttore sportivo della Roma, quindi, ha messo gli occhi sia su Giovanni Di Lorenzo del Napoli che su Federico Chiesa della Juventus. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità.

Calciomercato Roma, Thiago Motta potrebbe decidere di valutare in ritiro sia Chiesa che Soulé

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, Federico Chiesa potrebbe essere valutato in ritiro da Thiago Motta prima di una possibile cessione. Lo stesso discorso potrebbe valere anche per un altro obiettivo di mercato della Roma, ovvero Matias Soulé.

La Juve, infatti, ha rifiutato di inserire il giovane argentino nella trattativa con l’Aston Villa per portare Douglas Luiz in bianconero. Mentre per quanto riguarda Chiesa, la notizia di una sua possibile presenza nel ritiro della nuova squadra di Thiago Motta è davvero una grossa novità.

Considerando che il suo contratto con la Juve scadrà l’anno prossimo, infatti, si era dato per scontata la cessione di Federico Chiesa. Staremo a vedere, quindi, se il giocatore della Nazionale di Luciano Spalletti lascerà o meno in questa sessione di calciomercato estiva la ‘Vecchia Signora’.