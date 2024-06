Colpo di scena Karsdorp: il blitz in città sblocca la Roma

In casa Roma nei prossimi giorni ci sarà sicuramente un colpo di scena che riguarderà il futuro di Karsdorp.

Da qualche minuto è iniziata la gara tra l’Italia di Luciano Spalletti e la Croazia. Agli azzurri basta il pareggio per staccare il pass per gli ottavi di finale dell’Europeo, ma i croati non hanno la minima intenzione di compiere già questa sera l’ultimo canto dei cigni di una generazione di fenomeni.

Tuttavia, al netto dell’importanza di un evento così importante come quello dell’Europeo, queste settimane sono contraddistinte anche dalle prime trattative di questa sessione di calciomercato estivo. Tra i club più più attivi del nostro campionato bisogna inserire proprio la Roma di Daniele De Rossi.

La squadra giallorossa, infatti, è al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia il mercato in entrata che in uscita. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna segnalare anche delle novità che riguardano l’olandese Karsdorp.

Calciomercato Roma, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Florent Ghisolfi e l’agente di Karsdorp

Come quanto riportato da ‘RomaPress’, infatti, Florenti Ghisolfi incontrerà nei prossimi giorni per la prima volta proprio l’agente del laterale olandese. Il nuovo direttore giallorosso dovrebbe dare l’ok all’entourage di Karsdorp di valutare le possibili offerte dei club interessati al loro assistito.

Negli ultimi giorni, di fatto, si era parlato di un possibile interessamento dell’AEK Atene su Karsdorp. Nelle prossime settimane, dunque, si avranno sicuramente delle novità sul futuro dell’olandese, il quale costa alla Roma ben 5,1 milioni di euro all’anno tra ammortamenti e salari lordi.