Conte fa piangere la Roma: doppietta azzurra

Calciomercato Roma, sfida infinita con il Napoli di Conte: non solo Chiesa. Nuovo duello per la firma in Serie A.

Tanti cambiamenti attendono il mondo Roma nel corso delle prossime settimane e, più in generale, durante lo svolgimento di un’estate che si appresta a regalare un corpo di novità non esiguo, tra le fila giallorosse e non solo. In quel di Trigoria, come noto, bisognerà essere bravi a trovare i giusti compromessi che assicurino a De Rossi una squadra rinnovata e migliorata, apportando altresì modifiche coerenti e rispettose nei confronti delle opportunità di manovra economica e finanziarie concesse ai Friedkin.

Prevedere l’andamento del mercato, senza fare nomi espliciti, potrebbe significare anche ricordare quanto accaduto in passato, con gli addetti ai lavori del mondo Roma attesi da un altro percorso contraddistinto da un’osmosi tra entrate e uscite, finalizzato ad equilibrare i nuovi investimenti con introiti derivanti da cessioni mirate o risparmi su stipendi, allontanando i non pochi profili ormai ben lungi dalla centralità nel progetto. Tra le fila giallorosse, ad ogni modo, si segnalano già accostamenti a nobili profili, giovani e futuribili, nonché conoscitori del nostro campionato e delle eventuali richieste che De Rossi avanzerebbe loro da un punto di vista tecnico-tattico.

Sfida di mercato Roma-Napoli, non solo Chiesa: placet Conte per Bellanova

Proprio da questo punto di vista, meritano di essere segnalati gli ultimi aggiornamenti di Attilio Malena, che vedono, nuovamente, intrecciarsi la strada del mondo Roma con quella dell’etere campano. Con l’approdo di Antonio Conte in panchina, infatti, il Napoli sta cercando di rivitalizzarsi dopo un campionato a dir poco sciagurato, ripartendo dalle poche certezze e dalla costruzione di una rosa basata su nomi pronti e affidabili.

Diversi degli obiettivi di De Laurentiis e adepti sono, però, presenti anche sul taccuino di Ghisolfi, come ben ci ricordano le tante informazioni emerse in queste prime battute di calciomercato su Federico Chiesa. L’esterno della Juventus potrebbe essere il grande nome delle campagne acquisti di Manna e Ghisolfi, che parrebbero però condividere anche un altro interessante obiettivo.

Trattasi di Raul Bellanova, laterale destro del Torino, considerato in lizza alla lista desideri di Daniele De Rossi. Secondo la su citata fonte, però, ci sarebbe anche il su citato Napoli di Conte, il cui benestare avrebbe portato il club campano a chiedere informazioni all’entourage di Bellanova. Dopo gli aggiornamenti degli ultimi giorni da parte della nostra redazione sulle possibili ripercussioni campane nella pista Bellanova, la situazione resta da monitorare, complica uno scenario già reso arduo dalle complicanze sottese a qualsivoglia trattativa con Cairo. Seguiranno aggiornamenti.