Scambio accettato in Serie A: va alla Roma con lo sconto

Adesso diventa davvero concreta l’ipotesi di uno scambio che possa accontentare la Roma e De Rossi: si può chiudere con un sostanziale sconto

Il tecnico giallorosso può finalmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda uno dei suoi grandi obiettivi. Ghisolfi sta lavorando per ultimare gli ultimi dettagli, intavolando uno scambio sulla carta molto intelligente.

Sul taccuino di Florent Ghisolfi ci sono diversi nomi che possono fare al caso di Daniele De Rossi. La maggior parte delle scelte sono state concordate nel corso delle varie riunioni svoltesi a Trigoria nelle scorse settimane. Il ds e l’allenatore la vedono allo stesso modo e per ora si sono orientati su almeno 5 colpi da mettere a segno al più presto: due terzini, un centrocampista di gamba, un esterno bravo a saltare l’uomo e un centravanti prolifico. Sulla base di questa linea guida l’ex dirigente del Nizza si sta orientando nel suo operato.

Se davanti e a centrocampo i nomi in ballo sono diversi e ancora non del tutto definiti, il profilo per la fascia destra resta sempre e soltanto uno: Raoul Bellanova. Il terzino del Torino ha tutte le caratteristiche necessarie per prendersi di diritto un ruolo che alla Roma risulta scoperto da troppo tempo. Karsdorp, Kristensen e Celik non hanno mai convinto, tanto Mourinho quanto De Rossi, creando più di un problema durante la stagione.

Bellanova più vicino alla Roma: il Torino apre ad un inserimento di Zalewski come contropartita tecnica

Per arrivare a Bellanova serve però uno sforzo importante sul mercato, anche perché il Torino valuta il proprio gioiello attorno ai 25 milioni di euro. Cifra piuttosto elevata ma che potrebbe essere dimezzata con l’inserimento di una contropartita tecnica. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, infatti, ai granata potrebbe interessare il nome di Nicola Zalewski, impegnato con la sua Polonia agli Europei in Germania (già matematicamente eliminato). Il classe 2002 viene valutato una decina di milioni e permetterebbe a Ghisolfi di scendere di molto sulla parte cash da versare a Cairo.

Le parti sono al lavoro per sistemare tutti gli incastri necessari per una trattativa comunque non semplice e dopo la fine della rassegna continentale si potrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca. De Rossi spera di veder accontentato uno dei suoi desideri, con il 24enne ex Atalanta e Milan che costituirebbe uno dei punti fermi per la Roma del futuro.