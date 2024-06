Addio Roma: futuro in Liga senza la firma

Addio Roma, la sua permanenza non è certa e il futuro potrebbe essere in Liga. I contatti già ci sono stati. Ecco la situazione attorno alle sue prestazioni

Di certo c’è una cosa: lui tornerà al Leeds. Ma la Roma lo vorrebbe trattenere anche il prossimo anno. Anche se non sarà facile. Il futuro di Diego Llorente è ancora tutto da scrivere, nonostante il difensore spagnolo anche con Daniele De Rossi abbia giocato con una certa regolarità. Ma c’è la concorrenza. E non è mai semplice batterla.

Il 30enne, rientrato in Inghilterra, non ci rimarrà a lungo anche per la mancata promozione in Premier League dei Whites. Insomma, un ritorno con annesso addio è certo e la Roma ci riproverà a riprenderlo per l’anno prossimo. Ma dalla Spagna, in particolare Relevo, sottolinea come ci sia un interesse importante del Betis Siviglia di Mauricio Pellegrini sul giocatore. E si è parlato di lui nel momento in cui gli andalusi hanno chiuso per Roca, sempre dallo stesso club.

Addio Roma, Llorente nel mirino del Betis

Llorente, si legge, è l’obiettivo principale degli spagnoli per la prossima stagione. Anche da quelle parti sanno che non sarà semplice convincere il giocatore che preferirebbe rimanere nella Capitale anche il prossimo anno e magari a titolo definitivo. Ma la Roma sotto questo aspetto una decisione non l’ha ancora presa, e sta cercando di capire se c’è la possibilità di impostare un’altra operazione – visto che il contratto dello spagnolo scade nel 2026 – di nuovo a titolo temporaneo.

Vedremo, ovviamente, quello che succederà nel corso delle prossime settimane, che saranno calde in casa Roma che deve chiudere delle operazioni importanti per dare a De Rossi una mezza rosa alle ripresa delle attività fissate per i primi giorni di luglio a Trigoria. Per il momento, nonostante tutte le voci uscite fuori nel corso di queste settimane, di ufficialità non ne sono arrivate. Ma l’amore giallorosso non manca, visto il numero enorme di abbonamenti, oltre 30mila, già staccati per la prossima annata.