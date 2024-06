Calciomercato Roma, Chiesa ha risposto alla Juventus

Calciomercato Roma. La società giallorossa segue con attenzione l’evoluzione della vicenda di Federico Chiesa in quel di Torino, sponda Juve.

La rete ‘alla Del Piero’ di Mattia Zaccagni al 98esimo contro la Croazia è l’ennesima dimostrazione che lo stellone italiano esiste davvero. La nazionale azzurra di Luciano Spalletti prosegue dunque il suo cammino nel campionato europeo di Germania.

Fin qui l’europeo ‘italiano’ è stato tutto fuorché azzurro. Le tonalità cromatiche che hanno accompagnato le prestazioni dei ragazzi del commissario tecnico di Certaldo sono state, spesso, assai prossime al nero più cupo. Ma il torneo va avanti nella speranza che qualcosa migliori. Anche perché è difficile fare peggio.

Un torneo, fin qui, a tinte grigie anche per Federico Chiesa. L’esterno bianconero si è aggregato alla nazionale azzurra lasciando a Torino un discorso in sospeso. Una trattativa per un rinnovo di contratto con la Juventus indispensabile per non lasciare il campo libero ad una prossima cessione.

Il contratto di Federico Chiesa con la Juventus scadrà a giugno del 2025. E’ pertanto necessario un rinnovo, anche di un solo anno, per veder scongiurata l’ipotesi di un’immediata separazione. La proposta avanzata dalla società bianconera non ha convinto l’entourage del giocatore.

E nel frattempo è iniziato l’europeo.

Federico Chiesa ci ha ripensato

L’esterno di Genova vuole far bene al torneo continentale. Tre anni fa è stato uno degli indiscussi protagonisti della splendida vittoria finale dell’Italia di Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Il futuro prossimo, la Juventus, o quel che sarà, è stato, momentaneamente, accantonato.

La rete di Zaccagni sembra anche aver allontanato i tempi della risposta definitiva di Chiesa alla Juventus. Eppure c’è chi ci fa sapere come la situazione si potrebbe evolvere in tempi più rapidi rispetto al previsto.

Edoardo Mecca, tifoso bianconero, nonché sempre aggiornato sulle questioni di casa Juventus, ha postato su X un messaggio indicativo:

“Aggiornamento: pare ci sia un’apertura di Chicco Chiesa alle condizioni contrattuali della Juve. Situazione da monitorare“. Forse inizia a muoversi qualcosa in tal senso.

Tutto, o quasi, parrebbe essere nelle mani dell’esterno azzurro. Forse. Se deciderà di andar via sa bene che la Juventus non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Per la Roma di Daniele De Rossi, interessata all’esterno azzurro, non vi saranno sconti di sorta.