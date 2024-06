Calciomercato Roma, l’erede di Lukaku arriva a metà prezzo

Il mercato della Roma di De Rossi e Ghisolfi è pronto a ribaltare da cima a fondo la rosa giallorossa. Ecco le ultime sull’erede di Lukaku

La Roma di Daniele De Rossi non ha alcuna intenzione di vedersi preclusa la Champions League anche per la stagione 25/26 e, in tal senso, la sessione di calciomercato in arrivo è pronta a rivoluzionare nel profondo l’organico giallorosso.

A causa delle numerose operazioni in uscita e l’evaporazione dell’obbligo di far risultare 40 milioni di plusvalenza entro giugno, Florent Ghisolfi si trova in una posizione controversa, che se da una parta lo costringe a ricostruire dalle fondamenta una rosa, dall’altra gli permette di poter imprimere il proprio timbro su un foglio bianco, da cui dovrà comparire un gruppo compatibile con le velleità tecnico-tattiche del Comandante di Ostia.

Le urgenze più impellenti riguardano senza dubbio il reparto offensivo e quello difensivo, dove sarà necessario chiudere una serie di trasferimenti per sopperire alle partenze di alcuni pezzi da novanta. Parlando proprio del numero 90, l’addio di Romelu Lukaku risulta imminente e, con le sempre più probabili uscite di Sardar Azmoun e Tammy Abraham, individuare il nuovo bomber dei giallorossi appare come una priorità difficile da ignorare. In tal senso giungono notizie a dir poco rilevanti in merito ad uno degli obiettivi offensivi più chiacchierati delle ultime settimane in casa Roma.

Jonathan David in sconto a 25 milioni: Chelsea e West Ham in agguato

L’obiettivo numero uno dei giallorossi per sostituire Romelu Lukaku risponde al nome di Jonathan David, attuale gioiello del Lille, su cui mezza Europa sembra aver posato gli occhi. La luccicante stagione appena conclusasi, durante la quale David ha collezionato ben 19 centri in 34 presenze con la maglia dei francesi, ha attirato l’attenzione di numerosi club del vecchio continente. Se nelle scorse settimane il prezzo fissato per il centravanti canadese sembrava oscillare intorno ai 40 milioni di euro, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport DE, pare che la valutazione effettuata dai contendenti si aggiri sui 20-25 milioni di euro.

Nelle scorse ore pare infatti che alla lista di candidati si siano unite Chelsea e West Ham, entrambe particolarmente stuzzicate dall’idea di portare a Londra un calciatore dalle rosee prospettive. Stiamo parlando di un centravanti le cui caratteristiche assomigliano poco o nulla a quelle di Romelu Lukaku.

Nel caso di David, infatti, parliamo di un’altezza di 180 centimetri, che se da una parte potrebbe penalizzare il canadese sul piano aereo, dall’altra ne garantisce un’invidiabile agilità palla al piede. Difatti David si fa apprezzare anche e soprattutto per le doti dinamiche, che, abbinate alla sorprendente esplosività, compongono un interprete particolarmente compatibile con la tipologia di centravanti richiesto da Daniele De Rossi.