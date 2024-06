Friedkin all’attacco e scambio bianconero: resta solo la Roma

Il calciomercato in casa Roma entra nel vivo e si accendono i riflettori intorno alle manovre della proprietà Friedkin. Dallo scambio bianconero al via libera per la squadra giallorossa.

Meno sei giorni al via del calciomercato estivo in casa Roma, dove ci sarà il debutto sul ‘campo’ per Florent Ghisolfi. Il nuovo dirigente francese è stato scelto dalla proprietà Friedkin dopo le esperienze al Lens ed al Nizza in Ligue 1. La famiglia statunitense, al timone della Roma da quattro anni, sta completando le operazioni per l’acquisizione dell’Everton in Premier League. Proprio dal campionato inglese arriva una doppia svolta che apre le porte all’assalto giallorosso in attacco.

Il primo luglio aprirà ufficialmente il calciomercato estivo in Europa e per Florent Ghisolfi sarà il battesimo dopo la firma con la Roma dal Nizza. Il dirigente transalpino sta lavorando da giorni insieme a Daniele De Rossi e le alte cariche dirigenziali romaniste, per pianificare le prossime entrate ed uscite in casa giallorossa. Molta attenzione in entrata è rivolta alle corsie offensive, dove è lunga la lista degli obiettivi accostati ai desideri della coppia romanista. In Italia il sogno proibito per l’ex numero 16 è lo juventino Federico Chiesa, mentre in Spagna c’è la pista Riquelme dall’Atletico Madrid. Altra traccia da seguire per le ali offensive porta al Newcastle in Premier League.

Calciomercato Roma, niente scambio in Premier: via libera Minteh

Sulla lista dei desideri della Roma è stato segnalato anche il nome di Yankuba Minteh, reduce da una buona stagione al Feyenoord ma di proprietà del Newcastle. L’attaccante gambiano ha realizzato 11 reti in 36 presenze stagionali ed era stato accostato all’Everton, in un ipotetico scambio in attacco con i bianconeri.

Scambio che, secondo quanto scrive The Times, è destinato a saltare per diverse ragioni. Da un lato il Newcastle non sarebbe convinto della tenuta fisica di Dominic Calvert-Lewin, in uscita dai Toffees. Dall’altro lato il club di Liverpool non avrebbe spazio di manovra per affondare il colpo Minteh dai Magpies. Se i Friedkin volessero chiudere il colpo offensivo resterebbe aperta solo la porta della Roma.