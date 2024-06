Il ritorno di Lukaku in Serie A: niente Napoli, l’hanno già programmato

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da decifrare. Non solo il Napoli: ritorna con forza una nuova ipotesi in Serie A

Romelu Lukaku e la Serie A, un binomio che potrebbe ritornare a saldarsi tra non molto. Legato alla Roma da un contratto in scadenza tra qualche giorno, il belga è di fatto ritornato al Chelsea dall’esperienza in prestito nella Capitale. La sua avventura in quel di Londra, però è di nuovo agli sgoccioli.

Messe in stand-by le nuove voci dall’Arabia, per Lukaku potrebbero aprirsi nuovamente le porte della Serie A. Il feeling con Antonio Conte rappresenta un aspetto importante da continuare a tenere in considerazione. Dal canto suo, però, il Napoli non può affondare il colpo fino a quando non sarà definita l’operazione in uscita di Osimhen, per il quale fino a questo momento non si registrano offerte concrete. Un altro club italiano, però, sarebbe ritornato a sondare la pista Lukaku.

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, il Milan avrebbe ricominciato a valutare la situazione legata all’attaccante belga del Chelsea, che i Blues comunque valutano non meno di 44 milioni di euro. Un’operazione per adesso piuttosto complicata, che comunque i rossoneri intendono tener viva come pista alternativa a quella di Zirkzee. A tal proposito l’area tecnica del Milan avrebbe già programmato un summit con l’entourage di Lukaku per valutare eventuali margini di manovra. Una mossa importante, che testimonia come quello per l’attaccante belga non è soltanto una manovra di disturbo nei confronti degli altri club. I prossimi giorni potrebbero contribuire a fugare i tanti dubbi che continuano a rendere assolutamente intricato il futuro dell’ex bomber dell’Inter.