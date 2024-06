Passi avanti per l’accordo: Roma sempre più vicina

Calciomercato Roma, nelle ultime ore sono stati registrati ulteriori contatti per una trattativa molto vicina alla sua definizione

Oltre a provare a ritagliarsi spazi di manovra sia in attacco che sulle corsie esterne, la Roma sta sfruttando queste ore di calciomercato per rinforzare anche altri reparti. Tra questi merita una particolare attenzione l’evolvere della situazione per il reparto difensivo.

Oltre all’acquisto di un erede di Smalling, infatti, Ghisolfi intende perfezionare anche l’acquisto di un vice Svilar. Pur non conclusa in tutti i suoi aspetti, la trattativa per Arnaud Bodart procede spedita verso un epilogo positivo. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore i contatti tra la Roma e lo Standard Liegi avrebbero contribuito ad avvicinare le parti. Ragion per cui la fumata bianca è sempre più vicina.

All’estremo difensore dovrebbe essere garantito un contratto quadriennale. L’operazione, invece, dovrebbe essere imbastita a titolo definitivo sulla base di una valutazione complessiva da circa 4 milioni di euro. Sebbene le voci che sono rimbalzate dal Belgio relative ad una chiusura ormai totale dell’affare siano state smentite, dunque, la trattativa ha ormai percorso il traguardo d’arrivo. Verosimilmente nei prossimi giorni potrebbero essere limati gli ultimi dettagli per raggiungere un’intesa per la quale filtra sempre più ottimismo.