Addio Roma, annuncio ufficiale e appuntamento già fissato nei prossimi giorni. Ecco la situazione, spiegata direttamente dal diretto interessato

Il suo è uno dei nomi più chiacchierati in questo momento. La Roma, infatti, pensa alla cessione e anche lui lo sa, viste le parole che sono state riportate dal Corriere dello Sport che gliele ha strappate a margine della gara dell’Europeo.

Diciamolo chiaramente: il suo profilo è uno che dentro la rosa giallorossa ci potrebbe stare ma nel corso dell’ultima stagione sono stati troppi i passaggi a vuoto che non gli hanno permesso di guadagnarsi una maglia da titolare. Ha fatto il suo alcune volte, ed altre non è riuscito nemmeno in quello. Insomma, Nicola Zalewski è in uscita. Si parla molto di un suo addio. E intercettato come detto dal quotidiano romano ha spiegato il suo pensiero su tutte quelle voci che stanno girando in questo momento.

Addio Roma, le parole di Zalewski

“Le cose si fanno in due. Vediamo cosa succederà. Cosa voglio io? Ci sono tante dinamiche da chiarire prima di fare una scelta. Dobbiamo chiarire cosa voglia fare la Roma prima di stabilire se continuare insieme o dividerci“. Insomma, c’è una porta aperta, spalancata, anche ad un possibile addio. Soprattutto perché c’è un’altra questione da tenere in considerazione

L’esterno nato a Tivoli, ma di chiare origini polacche, ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, quindi nel giugno del 2025. E siccome di rinnovo al momento non se n’è parlato, è evidente che il club giallorosso davanti ad una buona offerta potrebbe decidere di cederlo. Vedremo insomma cosa succederà sotto questo aspetto, ma la situazione al momento sembra essere abbastanza delineata. Più fuori la Roma che dentro, in poche parole.