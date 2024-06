Calciomercato Roma, visite mediche top secret: ufficialità imminente

Roma, ha già svolto le visite mediche ottenendo l’idoneità agonistica. Manca solo l’annuncio definitivo per ufficializzare la trattativa

La Roma va di corsa. Nella lista delle priorità dei giallorossi in questo frangente della sessione estiva di calciomercato si inserisce sicuramente il tema relativo al via vai sulle fasce laterali.

Si inseriscono proprio in questa direzione i contatti allacciati dai giallorossi con l’entourage di Federico Chiesa per il quale, comunque, continuano a non emergere significative novità. La sensazione è che i dubbi che aleggiano sul futuro dell’esterno offensivo della Juventus possano essere fugati soltanto alla fine degli Europei. I segnali lanciati da Torino sono inequivocabili. Spostando il focus dell’attenzione sui terzini, poi, la Roma ha già messo a segno un primo colpo in prospettiva: stiamo parlando ovviamente di Buba Sangaré, terzino classe 2007 proveniente dal Levante. In attesa di sviluppi sul fronte Bellanova, i giallorossi già nei giorni scorsi erano riusciti a perfezionare l’intesa con il giovane laterale destro che – come riferito da Il Corriere dello Sport e dalla Gazzetta dello Sport – ha già svolto le visite mediche nella Capitale ricevendo l’idoneità agonistica.

Calciomercato, Sangaré a Roma per le visite mediche

La fumata bianca tra Roma e Levante è stata trovata sulla base di un accordo complessiva che porterà nelle casse degli iberici 1,5 milioni a cui aggiungere il 10% della futura rivendita di Sangaré. Trovata l’intesa con l’entourage del laterale, i giallorossi hanno chiuso l’operazione con il Levante in tempi relativamente brevi.

Già nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito, il calciatore firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente ai giallorossi. Salvo clamorosi colpi di scena, invece, la corsia destra della Roma non sarà invece presidiata da Holm: dopo aver sbaragliato la concorrenza, il Bologna si appresta ad ufficializzare l’affare con lo Spezia con il quale ha trovato un accordo per il trasferimento in Emilia del calciatore per 7 milioni di euro. Come riferito da Sky, le visite mediche di Holm con il Bologna sono attese già nelle prossime ore.