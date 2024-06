Dybala, pagano la clausola: in Premier League per 12 milioni

Giungono notizie poco rassicuranti in merito all’avvenire di Paulo Dybala nella citta eterna. I tifosi tremano

Se nel corso degli ultimi mesi in molti hanno condiviso le dichiarazioni di Francesco Totti relative a Paulo Dybala (l’ex capitano giallorosso ha sollevato un ingombrante dubbio in merito alle precarie condizioni dell’argentino, senza però mai metterne in dubbio le qualità sul piano squisitamente calcistico), oggi le emergenze in termini di organico sono talmente numerose che, soltanto ad immaginare la partenza della Joya, la gran parte dei tifosi giallorossi preferirebbe di gran lunga tenersi un Dybala a corrente alternata, rispetto a veder partire l’argentino senza la benché minima certezza di trovargli un sostituto.

Tuttavia, oltre alle parole dell’ottavo re di Roma, vi sono anche degli elementi concreti a impaurire i romanisti, come ad esempio l’ormai fantomatica clausola da 12 milioni di euro che pende sulla testa del fuoriclasse sudamericano. Difatti, nella prima parte della sessione estiva del calciomercato, Dybala potrà usufruire di una via di fuga garantitagli dal suo contratto, dove è presente una clausola che permetterebbe ad una società estera di piombare nella città eterna e con soli 12 milioni di euro tagliare la Roma fuori dalla trattativa, che a quel punto spetterebbe soltanto a Dybala e ai suoi agenti. In tal senso emergono nuovi sviluppi sulle possibili corteggiatrici del leader tecnico dei giallorossi.

Ten Hag vuole Dybala: la clausola fa tremare i giallorossi

Nel corso degli ultimi giorni era emersa dall’Argentina un’indiscrezione che parlava di un Manchester United particolarmente intrigato dall’idea di portare la Joya in Premier League. Oggi tale suggestione è comparsa direttamente sulle colonne del The Sun, dove è stato rivelato come Ten Hag abbia manifestato direttamente ai vertici dei Red Devils il desiderio di ritrovarsi l’argentino a Manchester in vista della prossima stagione.

A causa della modesta cifra fissata per la clausola, per generare panico nei cuori dei tifosi giallorossi è bastato anche soltanto la notizia di un interessamento proveniente dalla Premier League, anche e soprattutto considerando le recenti dichiarazioni di Dybala in merito al fascino della Premier League, che in questo momento è indiscutibilmente la lega calcistica più ambita al mondo. Nonostante ciò va segnalato come non vi siano ancora prove di un reale tentativo da parte degli inglesi, al netto del fatto che la speranza di Ten Hag sembra ormai assodata.