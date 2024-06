Inter gelata e tentazione Roma: telefono bollente | ASRL

C’è anche la Roma sulla strada dell’Inter in un calciomercato estivo che si preannuncia infuocato per nerazzurri e giallorossi

Tra Europei e Coppa America la sessione estiva di calciomercato deve ancora entrare totalmente nel vivo. Come accade sempre più spesso da qualche anno, d’altronde, anche i grandi club italiani e hanno bisogno di piazzare qualche cessione prima di entrare di prepotenza nella campagna acquisti. Eccezion fatta per alcuni parametro zero, Zielinski e Taremi su tutti, e per alcune operazioni concluse con maxi scambio, come Douglas Luiz, in Serie A si sono conclusi pochi affari in entrata.

I club venditori, d’altronde, sono orientati a sfruttare il più possibile le vetrine internazionali per cercare di strappare prezzi migliori per i propri pezzi pregiati. Nonostante la recente conquista dello scudetto della seconda stella e il ribaltone societario che ha portato il club nelle mani di Oaktree, l’Inter si è confermata come una delle società più attive in queste fasi iniziali di negoziazioni, chiudendo anche l’arrivo di Martinez dal Genoa.

Dall’Inter alla Roma: nerazzurri gelati

Rimanendo in Serie A, Piero Ausilio e Beppe Marotta si erano mossi in maniera molto concreta anche su un centrocampista neopromosso: Tanner Tessmann. Attualmente impegnato in Coppa America con la maglia degli USA, il centrocampista statunitense ha tuttavia accolto con freddezza l’ipotesi di essere acquistato dai nerazzurri per poi rimanere al Venezia in prestito, sentendosi pronto per il grande salto.

Entourage e intermediari stanno sondando anche oltre e squadre e, secondo quanto appreso da Asromalive.it, oltre che ad Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina e Torino, una chiamata è arrivata anche alla Roma. A caccia di rinforzi in mediana, i giallorossi sono tentati da due aspetti: il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 con conseguente quotazione a 6-7 milioni di euro e la capacità del 22enne statunitense di essere decisivo anche in zona gol, come testimoniano i 7 gol e i 3 assist collezionati in stagione. Nonostante ciò, Florent Ghisolfi non ha ancora mosso passi concreti, anche perché l’Inter sente ancora di avere in pugno un’intesa di massima con il Venezia e spera che con il passare del tempo anche il calciatore possa convincersi.