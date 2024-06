L’amico di Haaland ha scelto la Roma: clausola dimezzata per il bomber

Prosegue in casa Roma la caccia al nuovo attaccante: la volontà dei giallorossi è quella di stringere i tempi per regalare a De Rossi il nuovo 9

Con la consapevolezza di dover puntellare un attacco orfano di una delle sue pedine chiave della scorsa stagione, la Roma sta scandagliando diverse piste. L’obiettivo – neanche troppo velato – è quello di mettere le mani su un attaccante moderno, in grado di dialogare con i compagni ma allo stesso tempo di attaccare la profondità e di ‘allungare’ la squadra.

I profili che Ghisolfi ha inserito nel proprio dossier di certo non mancano. O per un motivo o per un altro, però, fino a questo momento i giallorossi non sono riusciti a trovare quello spunto vincente con cui far saltare il banco. Troppo alta la valutazione che l’Atletico Madrid fa di Omorodion; molto alta la concorrenza sulle tracce di Jonathan David. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che nelle ultime ore sia ‘spuntato’ un altro nome per l’attacco. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, occhio alla candidatura di Strand Larsen. L’attaccante del Celta Vigo, infatti, sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri della Roma.

Calciomercato Roma, obiettivo Strand Larsen: svelato il prezzo del cartellino

Amico di Haaland, paragonato da molti a Dusan Vlahovic, Strand Larsen è stato cercato in tempi in modi diversi dal Napoli e dal Bologna. Il ventiquattrenne norvegese è legato al Celta Vigo non solo da un contratto in scadenza nel 2028, ma anche da una clausola rescissoria dal valore di 50 milioni di euro.

Cifra che evidentemente la Roma non ha alcuna intenzione di spendere. Del resto i giallorossi potrebbero non averne neanche la necessità. In Galizia, infatti, sarebbero disposti ad intavolare l’eventuale operazione sulla base di venti milioni cash a cui aggiungere qualche bonus. Allo stato attuale della situazione un’offerta della Roma non è ancora partita. Tuttavia i contatti sono reali e potrebbero portare ad un’accelerata improvvisa nel corso delle prossime ore. Avviati i dialoghi tra i due club per Strand Larsen che intanto ha già fatto trapelare la sua disponibilità all’ipotesi giallorossa. Un dettaglio tutt’altro che banale.