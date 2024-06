Lo ha già comunicato alla Roma, affare a titolo definitivo: triennale in attesa

La Roma spera di poter chiudere un colpo a titolo definitivo a breve giro di posta: sul piatto c’è un contratto di tre anni per il calciatore

De Rossi ha fretta di mettere tasselli importanti nella propria rosa. In attesa di capire quali saranno gli innesti in avanti c’è da sistemare qualcosa anche in difesa. Per ora non c’è niente di definito ma un affare sta prendendo corpo.

La Roma deve pensare a coprire diversi ruoli carenti nella propria rosa e di certo le operazioni da portare a termine per Ghisolfi non sono poche. Il ds proveniente dal Nizza sta assaggiando in queste prime settimane da dirigente giallorosso cosa significa lavorare con una certa pressione. Concludere da qui al 31 agosto una decina di acquisti e altrettante cessioni richiede celerità e massima precisione, per non rischiare di ritrovarsi con una rosa incompleta all’inizio della stagione.

Daniele De Rossi è impaziente di iniziare la sua prima vera stagione da tecnico non subentrato, programmando finalmente con il lavoro estivo la sua squadra. Il tecnico ha ottenuto la conferma di Angelino e per ora aspetta altri colpi. Con l’uscita di Belotti e le probabili future partenze di Abraham, Aouar e Zalewski potrebbero arrivare i fondi necessari per completare altri acquisti di livello. C’è poi da stabilire chi trattenere dei prestiti e delle scadenze che diventeranno esecutive il 30 giugno.

Llorente vuole restare a Roma, il Leeds chiede 3,5 milioni di euro per il riscatto: De Rossi e Ghisolfi riflettono

Spinazzola, Azmoun, Lukaku, Rui Patricio, Kristensen, Renato Sanches e Llorente sono tutti partenti a fine contratto (o prestito). Di questi l’unico su cui si stanno facendo dei veri ragionamenti è il centrale spagnolo. Il Leeds lo valuta almeno 3-3,5 milioni per il cartellino e Ghisolfi deve capire se investire tale cifra.

Come riportato dal giornalista di Rete Sport Oddo Casano su X/Twitter, il giocatore gradirebbe restare a titolo definitivo nella Capitale. Il problema oltre al costo è rappresentato dalle prospettive tecniche. Qualora i Friedkin si decidessero a fare tale tipo di investimento ci sarebbe già la base di accordo per un triennale, che legherebbe Llorente alla Roma fino al 2027.

In teoria c’è anche un discorso tecnico da fare, visto che De Rossi ha chiesto almeno un centrale rapido e di certo questa non è la qualità migliore dell’ex Real Madrid. Al tecnico comunque Llorente piace e non disprezzerebbe una sua permanenza, ma c’è da capire se si potranno strappare condizioni ancora più vantaggiose. Al momento non sono stati fatti passi avanti.