Scambio saltato, la Juve serve l’assist: colpo di coda Roma

Le chances di imbastire la maxi operazione sembrano essere giunte al capolinea. La Roma può ancora fare la voce grossa

Quella che è entrata nella sua fase centrale potrebbe configurarsi come una settimana molto importante per le mosse della Roma. Dopo aver ufficializzato l’addio di Andrea Belotti, che ha accettato la corte del Como, i giallorossi stanno valutando le diverse sirene suonate per Tammy Abraham.

Già privo di Romelu Lukaku, il reparto offensivo della Roma potrebbe dunque essere completamente stravolto. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che in tempi e in modi diversi Ghisolfi abbia cominciato a mettere gli occhi su alcuni attaccanti che militano in Serie A. Nel ventaglio di nomi finiti nei dossier dell’area tecnica della Roma, ad esempio, impossibile non prendere in considerazione Mateo Retegui. Titolare nel corso della sfida contro la Croazia nell’ultima gara dell’Italia della fase a girone degli Europei, l’attaccante del Genoa è reduce da una buona stagione con i rossoblu.

Calciomercato Roma, si complica l’affare Genoa-Fiorentina per Retegui

Valutato circa 30 milioni dal Genoa, Retegui è finito nel mirino di due club di Serie A. Oltre alla Roma, infatti, che ha già avviato i primi contatti esplorativi per monitorare il da farsi, occhio alle mosse della Fiorentina. Desiderosi di rimpolpare il reparto a disposizione di Palladino, anche i Viola hanno da tempo messo gli occhi su Retegui.

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, però, nonostante la possibilità di inserire Nzola nella trattativa, le pretese del Genoa renderebbero molto complicato l’affare. Ecco perché la candidatura di Moise Kean, in uscita dalla Juventus, starebbe diventando per la Fiorentina una possibilità sempre più concreta nelle ultime ore. Nel caso in cui i gigliati dovessero tirare i remi in barca, la Roma potrebbe dunque avere un avversario in meno nella corsa al bomber del Genoa. Staremo a vedere cosa succederà.