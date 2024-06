Zirkzee fa volare la Roma: arriva al posto di Lukaku

Il futuro di Joshua Zirkzee, di fatto, è legato anche ad una trattativa di calciomercato che riguarda la Roma.

La Roma di Daniele De Rossi, di fatto, è al centro di tante trattative di calciomercato. Il club capitolino, dunque, è al lavoro per rinforzarsi per farsi trovare pronto nella corsa della prossima stagione ad un posto in Champions League.

L’obiettivo massimo del team guidato dall’ex capitano giallorosso, di fatto, sarà proprio quello di tornare a staccare finalmente il pass per la massima competizione europea per club. Florent Ghisolfi, infatti, sta cercando diversi giocatori che rispecchiano le caratteristiche richieste dallo stesso Daniele De Rossi.

Tra i reparti in cui ci saranno più cambiamenti bisogna sicuramente inserire quello offensivo. In questa zona di campo, infatti, la Roma ha già detto addio a Romelu Lukaku (tornato al Chelsea dopo l’anno trascorso nella Capitale in prestito) e potrebbe salutare anche Tammy Abraham (seguito da diverse squadre della Premier League). Proprio per rafforzare l’attacco di Daniele De Rossi, dunque, Florent Ghisolfi ha messo gli occhi su uno specifico giocatore, anche se questa trattativa è legata anche al futuro di Zirkzee.

Calciomercato Roma, è lotta con Bologna e Napoli per Larsen del Celta Vigo

Come scritto su X dal giornalista ‘Gianluigi Longari’, infatti, la Roma sta seguendo Strand Larsen del Celta Vigo. Il calciatore norvegese, però, è monitorato anche da due altre squadre del campionato di Serie A, ovvero il Napoli ed il Bologna.

Tuttavia, il Bologna è indietro rispetto sia agli azzurri che alla Roma. Il club felsineo, infatti, non può investire sull’attacco fino a quando non ci sarà la cessione di Zirkzee.

Ma Larsen per il Napoli rappresenta un’alternativa a Romelu Lukaku. Ricordiamo che il norvegese, che quest’anno ha segnato 14 gol, ha una clausola rescissoria di 50 milioni, anche se il Celta Vigo potrebbe accettare un’offerta inferiore. Questa situazione di mercato, di fatto, porta la Roma ad essere la maggiore indiziata a prendere l’ex Groningen, almeno in questo momento.