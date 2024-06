20 milioni e De Rossi accontentato, gol brasiliani per la Roma

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per accontentare De Rossi: prezzo fissato. Affare da 20 milioni, gli ultimi aggiornamenti.

Continuano i dossier e le attenzioni degli addetti ai lavori in quel di Trigoria, dove Ghisolfi e colleghi sono già nel pieno di un’estate destinata e regalare non poche novità e aggiornamenti. Questo, soprattutto alla luce delle ben note e palesate esigenze di mister Daniele De Rossi, reduce dall’inizio di un percorso che si appresta a vederlo sulla panchina della Roma per almeno tre anni.

Fondamentale, da questo punto di vista, la creazione di una pronta sinergia con la dirigenza e la proprietà, che ha sin dal primo momento dimostrato fiducia e vicinanza al proprio mister, giovane ma profondo conoscitore esperto di Trigoria. Seppur con la consapevolezza di non poter avanzare pretese troppo impegnative da un punto di vista economico, De Rossi parrebbe aver già in mente la tipologia di elementi da richiedere a Ghisolfi e colleghi, nel rispetto delle finanze giallorosse ma anche di quell’esigenza di miglioramento palesata in modo abbastanza evidente nel corso dell’ultima stagione, già sotto la gestione Mourinho.

Calciomercato Roma, Gabriel Sara interessa ancora: 20 milioni

I nomi accostati ai giallorossi fino a questo momento sono stati diversi e hanno permesso di comprendere come la Roma sia interessata non poco a profili in zona offensiva, al fine di ovviare alla sempre più certa sortita di Lukaku, ampliando al contempo le risorse tecnico-tattiche della squadra in una regione che ha principalmente fatto affidamento sul belga e su Paulo Dybala.

Senza trascurare difesa e questione secondo portiere, anche il centrocampo si appresta ad andare incontro ad alcune modifiche, al netto dei recenti depennamenti di nomi importanti come quelli di Koné o di Thuram. In queste ultime ore, come noto, si è parlato di Le Fée, eclettico elemento del Rennes presente in una lista di profili che sta facendo registrare anche la presenza di un altro nome già conosciuto.

Trattasi di Gabriel Sara, ex Sao-Paulo, del quale vi avevamo parlato già in esclusiva negli ultimi mesi, con aggiornamenti ad aprile e risalenti anche allo scorso mese. Su tale scenario, il giornalista André Hernan ha aggiunto preziose informazioni, sottolineando come la Roma sia presente in una corsa basata sulle ben salde e chiare richieste del Norwich. Il club inglese, consapevole delle difficoltà di trattenere il centrocampista dalle spiccate doti offensive, chiede non meno di 20 milioni di euro.