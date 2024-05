Calciomercato Roma, colpo brasiliano con lo sconto | ASRL

Tentazione sudamericana per la Roma, che ha ricevuto buone indicazioni nelle ultime ore in sede di calciomercato

Florence Ghisolfi si è insediato nella dirigenza della Roma da poco più di 24 ore, ma da quando il suo nome è stato svelato dai maggiori organi di informazione, sono stati accostati alla squadra giallorossa già numerosi profili. Il nuovo direttore dell’area tecnica romanista avrà il compito di costruire una rosa competitiva, abbinando la ricerca di prospetti giovani e di qualità alla caccia dell’occasione a parametro zero.

Le fasce, difensive e offensive, e il centrocampo sono senza dubbio le zone del campo che avranno bisogno di un restyling più profondo in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda la mediana, nelle scorse ore si è parlato di un accordo già raggiunto con Nández, il cui contratto con il Cagliari scadrà il prossimo 30 giugno. Da Trigoria, tuttavia, hanno smentito l’esistenza di un’intesa totale e di una firma imminente, anche se il giocatore resta un profilo molto apprezzato da Daniele De Rossi.

Gol brasiliani per la mediana: spunta il doppio prezzo

L’interesse per il centrocampista uruguaiano è stato anticipato proprio da noi lo scorso 6 marzo, così come quello per un altro calciatore sudamericano di cui si è parlato in ottica Roma nelle ultime ore. Ci stiamo riferendo a Gabriel Sara. Autore di 14 gol e 13 assist in stagione, il centrocampista brasiliano ha fallito la promozione in Premier League con il suo Norwich City e in estate è pronto a cambiare aria per tornare a giocare nei massimi campionati.

Vista le sue caratteristiche da centrocampista di gamba e goleador, la Roma monitorerà con attenzione la situazione del 24enne, che può contare anche su diversi estimatori anche in Premier League. A tal proposito, secondo quanto appreso da Asromalive.it, il Norwich ha già stabilito il prezzo per un’eventuale cessione a squadre inglesi, partendo da una valutazione da 20-25 milioni sterline, più una percentuale sulla futura rivendita. Per quanto riguarda i club stranieri, la cifra potrebbe invece scendere di almeno 5-8 milioni.