Accordo lampo con Friedkin: regalo da 50 milioni per De Rossi

Per la Roma di Daniele De Rossi potrebbe concretizzarsi un arrivo dall’Inghilterra che potrebbe rafforzare il centrocampo giallorosso.

Una volta archiviata la scorsa stagione, contraddistinta soprattutto dal cambio di panchina dello scorso gennaio tra José Mourinho e Daniele De Rossi, la Roma sta programmando la prossima annata. Il primo passo, di fatto, è stato quello di ingaggiare il francese Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo.

Mentre la decisione successiva dei Friedkin è stata quella di rinnovare il contratto a Daniele De Rossi. La palla, quindi, ora passa alle varie trattative di calciomercato, dove la Roma è sicuramente tra i club di Serie A più attivi.

Il club giallorosso, di fatto, ha la necessità di rinforzarsi in maniera importante, soprattutto se l’anno prossimo vuole tornare finalmente a qualificarsi per la Champions League. In queste prime settimane di mercato estivo, infatti, la Roma è stata accostata al nome di diversi calciatori. Proprio in questi ultimi nomi, di fatto, bisogna aggiungerne un altro.

Calciomercato Roma, dall’Everton potrebbe arrivare Amadou Onana: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘footballinsider247.com’, infatti, il club giallorosso ha messo gli occhi su Amadou Onana dell’Everton. Proprio l’acquisizione dei ‘Toffees’ da parte dei Friedkin, di fatto, potrebbe consentire un’importante accelerazione al passaggio del centrocampista belga alla Roma.

L’Everton, inoltre, sarebbe propenso a cedere Onana per fare cassa, visto che deve rispettare le regole del fair play finanziario inglese. La richiesta iniziale del club inglese per vendere il calciatore, ora impegnato all’Europeo con il suo Belgio, è di 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro), ma questa pretesa potrebbe abbassarsi anche a 40.

Onana era stato accostato nelle scorse settimane anche all’Arsenal, ma l’arrivo dei Friedkin all’Everton potrebbe essere fondamentale per vedere a breve il calciatore belga giocare con la maglia della Roma.