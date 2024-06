Calciomercato Roma, 30 milioni dalla Premier e addio bomber

Calciomercato Roma, 30 milioni dalla Premier League e addio al bomber che i giallorossi avevano messo nel mirino. Ecco la situazione

Ribadiamo il concetto, anche se ormai sembra essere anche abbastanza chiaro. La Roma ha assoluto bisogno di un attaccante che vada a completare il reparto di Daniele De Rossi. Anzi, probabilmente saranno due le punte che arriveranno a Trigoria. Ma intanto serve quello titolare. Quello che nella testa di DDR deve essere servito da Paulo Dybala.

Di nomi ne sono circolati parecchi nel corso di questi giorni e uno degli ultimo è quello di Strand Larsen del Celta Vigo. Il norvegese, 24 anni, secondo le informazioni che sono state riportate da Filippo Biafora è sui taccuini della Roma. Ma in Italia e non solo ha altri estimatori che sembrano essere leggermente avanti. Con un club in Premier League che avrebbe già piazzato un’offerta da 30 milioni di euro per strapparlo al club spagnolo.

Calciomercato Roma, assalto Wolverhampton

Tenendo presente che nel nostro campionato si sarebbero mosse anche il Milan (alla ricerca di un erede di Giroud) e il Bologna (che dovrà sostituire Zirkzee), la prima vera offerta, anche abbastanza importante, l’avrebbe piazzata il Wolverhampton: 30 milioni di euro per il centravanti del Vigo. E sono tantissimi soldi che non possono passare inosservati.

Rossoneri e rossoblù speravano di prenderlo per 25milioni di euro. Ma non ci sono possibilità ovviamente davanti ad un’offerta del genere che scombussola tutti i piani. E c’è da dire, infine, sempre secondo la fonte citata prima, che per ora non c’è stato nessun contatto tra la Roma e il giocatore, quindi i giallorossi, vuoi o non vuoi, rimangono dietro. Vedremo da qui ai prossimi giorni se ci saranno delle novità sulla questione, ma al momento la situazione è questa. E sembra anche abbastanza chiara.