Calciomercato Roma, tempo scaduto: altra grana per Ghisolfi

Calciomercato Roma. Il mercato dei giallorossi è alle battute iniziali ma già arrivano le prime contrarietà che Ghisolfi dovrà risolvere al più presto.

Il ‘produttore’ Dan Friedkin ha scelto il suo ‘regista’: Daniele De Rossi. Il passaggio successivo è la scelta degli interpreti. E’ lì che si fa la differenza con la concorrenza.

Già, la concorrenza. Daniele De Rossi si guarda attorno e vede che le altre squadre stanno lavorando alacremente ed iniziano a portare a casa i primi frutti del mercato. La firma apposta in calce al contratto triennale con la Roma ha regalato un attimo di felicità assoluta al tecnico.

Soltanto un attimo, però, poiché De Rossi sa bene quanto difficile sarà la sua prima vera stagione sulla panchina della Roma. Proprio la concorrenza, in aumento e sempre di maggiore qualità, obbliga la Roma a seguire una via quasi obbligatoria.

Occorrerà investire se si vorrà inseguire l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League. Le uscite, pesanti, sembrano già acclarate ed ecco che occorrerà sostituirle con prospetti almeno della medesima qualità e dal rendimento assicurato.

Il mercato è in continua evoluzione. Accanto ad una buon notizia vi è sempre una ‘grana’ decisamente meno gradita. Una grana è appena arrivata e il direttore sportivo Ghisolfi la dovrà risolvere in tempi brevi.

Solbakken torna alla Roma

Il calciomercato è fatto di operazioni che hanno modalità, tempi e costi diversi. Accanto alle cessioni ed agli acquisti canonici vi sono, molto spesso, i prestiti che rappresentano gli esuberi. ovvero i giocatori che, il più delle volte, non rientrano nei piani tecnici delle società, e dai quali, si spera, di poter intascare qualcosa nel caso di una successiva cessione a titolo definitivo.

A volte può andar bene, come nel caso di Andrea Belotti, ceduto al Como, altre volte il giocatore ritorna indietro. E’ il caso di Ola Solbakken, classe 1998, attaccante della nazionale norvegese, di proprietà della Roma, che ritorna, assai mestamente, dal prestito all’Urawa Reds, nel campionato giapponese.

Diversi infortuni hanno minato la sua esperienza in terra nipponica ed ora l’attaccante norvegese rappresenterà un problema non da poco per il direttore sportivo giallorosso che gli dovrà trovare, ed al più presto, una nuova collocazione.

A rendere ulteriormente complessa l’operazione in uscita di Ola Solbakken vi è anche il suo elevato ingaggio che non incoraggia certo i possibili acquirenti. Previste novità ma non in tempi brevi.