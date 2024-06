Devono venderlo in 3 giorni: dal Milan alla Roma a metà prezzo | ASRL

La rivalità sul campo tra Milan e Roma accende anche il calciomercato: succede tutto in pochissimi giorni

Ormai ci siamo, il 30 giugno è sempre più vicino. Non una data come le altre, sia perché il contratto di molti giocatori scadrà proprio quel giorno, sia perché diversi club europei sono chiamati a fare cessioni e plusvalenze per rientrare nei parametri del fair play finanziario dell’Uefa o delle federazioni nazionali. Mai come quest’anno, questa data può rivelarsi fatidica per i club di Premier League, vista l’incombente minaccia della penalizzazione.

Ben sei squadre (Aston Villa, Chelsea, Everton, Leicester, Newcastle e Nottingham Forest) hanno ricevuto l’ordine di vendere calciatori entro fine giugno e a poche ore dalla deadline, molti dirigenti continuano a contattare anche le società italiane per adempiere alle normative della Premier, rendendosi disponibili anche a cedere in saldo alcuni calciatori non ritenuti più fondamentali.

Dal Milan alla Roma: il Newcastle lo sta svendendo

Tra i club più attivi in questo senso, dobbiamo segnalare il Newcastle che, pur di non svendere big del calibro di Bruno Guimaraes e Aleksander Isak, sta provando a piazzare altri elementi della rosa. Di recente, ci sono stati diversi colloqui con il Milan per provare ad intavolare uno o più scambi, coinvolgendo Fikayo Tomori o Malik Thiaw e proponendo, tra gli altri, anche Kieran Trippier.

L’esterno destro non rientra però nei piani rossoneri, che in quel ruolo stanno trattando già da settimane Emerson Royal del Tottenham. Valutato 6-8 milioni di euro dai Magpies, che lo pagarono 14 milioni dall’Atletico Madrid, l’esterno della nazionale inglese secondo quanto appreso da Asromalive.it è stato proposto anche alla Roma. Nonostante non convinca al 100% per questioni anagrafiche (34 anni a settembre), l’ex Tottenham resta uno dei principali interpreti del ruolo, come testimoniano gli 11 assist collezionati la scorsa stagione e le 92 presenze complessive in due anni e mezzo in maglia bianconera. In scadenza a giugno 2025, il 33enne è un atleta sponsorizzato Adidas.