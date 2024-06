Fanno saltare il banco, acquisto a titolo definitivo: last minute Roma

Calciomercato Roma, fanno saltare il banco: acquisto a titolo definitivo anche se i giallorossi continuano ad avere l’ultima parole. La situazione

Lui non conosce ancora il proprio futuro. Evidente che la Roma, arrivati a questo punto, stia facendo delle valutazioni sul giocatore che De Rossi conosce bene e che lo stesso tecnico ha impiegato con regolarità nel corso della passata stagione. Ma una decisione ancora non è arrivata. E questo potrebbe essere un problema.

Il nome è quello del difensore spagnolo Diego Llorente, ritornato in Inghilterra, ma che non giocherà con la maglia del Leeds che non è riuscito, intanto, a prendersi la promozione in Premier League. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un inserimento del Betis Siviglia, e questo oggi viene ulteriormente confermato dal portale spagnolo Relevo, che dà un quadro preciso della situazione attorno al difensore.

La situazione Llorente

Si legge che il suo profilo è ben posizionato nella lista degli andalusi che lo vorrebbero prendere a titolo definitivo per convincere sia la squadra inglese sia il giocatore, che per due anni si è mosso in maniera temporanea dall’Inghilterra all’Italia. E la Roma lo vorrebbe riavere proprio in questo modo, in prestito per un altro anno, senza andare a prenderlo in maniera definitiva.

Llorente ancora una risposta non l’ha data: lui aspetta la Roma e poi alla fine sono i giallorossi che hanno l’ultima parola. Ma per il momento sotto questo aspetto non si è mosso nulla. Una situazione, quindi, che è da tenere in considerazione nel corso dei prossimi giorni. Come detto De Rossi ha impiegato Llorente con regolarità e il difensore ha risposto in maniera importante. Vedremo se questo basterà per rivederlo anche il prossimo anno dentro Trigoria.