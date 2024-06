Ha già avvisato la Roma: offerta accettata e accordo tra club

Ha già avvisato la Roma: offerta accettata e accordi tra club. L’affare si chiude per 12milioni e mezzo di euro più bonus. Annuncio a breve

Era nel mirino della Roma, ve ne abbiamo parlato in tempi non sospetti. Era un giocatore che i giallorossi avevano messo nel taccuino ma che, a quanto pare, secondo le ultime informazioni rivelato da Moretto, non arriverà nella Capitale.

Era nell’aria da un poco di giorni questo accordo, soprattutto per la volontà del nuovo tecnico che De Rossi conosce bene di farlo giocare per la sua squadra. E adesso sembra essere tutto fatto dopo un’accelerata che era stata improntata nei giorni scorsi e che è andata a buon fine.

Koné al Marsiglia, tutto fatto

Parliamo di Ismaël Koné, centrocampista del Watford, ad un passo dal Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’accordo è totale e la cifra è di 12,5milioni di euro più bonus. Superata quindi la concorrenza della Roma, che come detto ci aveva fatto più di un pensiero. E anche la volontà del giocatore è quella di unirsi al club francese allenato dal tecnico italiano.

Insomma, un obiettivo sfumato in questo caso. E lo possiamo dire, perché la Roma c’era sul giocatore ma Ghisolfi non è riuscito ad affondare il colpo. Koné quindi si muove verso la Francia con i giallorossi costretti a guardare verso altri obiettivi e altri lidi. Difficile riuscire ad avere la rosa pronta, almeno in parte anche, al raduno fissato il prossimo 8 luglio a Trigoria. De Rossi dovrà aspettare ancora prima di avere tutti gli uomini desiderati a disposizione. Ma diciamolo: questa fase di calciomercato ancora di gioie non ne ha regalate, né in entrata e nemmeno in uscita, con il solo Belotti andato via in maniera ufficiale.