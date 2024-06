Lukaku con Chiesa: è uscito allo scoperto

In queste ultime ore, di fatto, Romelu Lukaku è uscito allo scoperto per quanto riguarda la squadra del suo futuro.

Con i giorni di pausa dell’Europeo, visto che gli ottavi di finale inizieranno sabato prossimo proprio con il match dell’Italia di Luciano Spalletti contro la Svizzera, il calciomercato è tornato in maniera prorompente sotto la luce dei riflettori.

Tra le squadre del campionato di Serie A a cui sono state accostate più trattative di mercato bisogna sicuramente inserire la Roma dei Friedkin. Gli imprenditori statunitensi, che in questi giorni stanno anche acquisendo il 90% delle azioni dell’Everton, hanno tutta l’intenzione di rinforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi.

L’obiettivo della Roma per l’anno prossimo, di fatto, sarà quello di tornare finalmente a qualificarsi per la Champions League. Una delle prime zone di campo in cui ci sarà qualche rinforzo sarà sicuramente quella offensiva, anche perché Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo l’anno trascorso in prestito nel team giallorosso. Proprio sul centravanti belga, ora impegnato all’Europeo con la rispettiva Nazionale, bisogna registrare delle importanti novità di mercato.

Like di Lukaku al post di Instagram del Napoli sulla conferenza stampa di presentazione di Conte

Antonio Ottaiano, agente FIFA, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “Non so cosa si siano detti De Laurentiis e Conte, ma Romelu Lukaku non rispetta i parametri del Napoli. Il belga ha sia una certa età (oltre i 30 anni) che un contratto davvero elevato, caratteristiche che non si sposano alla filosofia del club partenopeo”.

Tuttavia, proprio sull’opzione di vedere l’ex Inter con la maglia del Napoli è arrivato un possibile indizio di mercato direttamente dallo stesso calciatore. Romelu Lukaku ha infatti messo un like sotto al post di Instagram del team azzurro sulla presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale. Bisogna ricordare che, oltre a quello della squadra azzurra, sul belga c’è anche il Milan.

Il Napoli, quindi, per il proprio attacco potrebbe prendere sia un ex giocatore della Roma che un obiettivo di mercato dei giallorossi. I partenopei, infatti, sono sulle tracce anche di Federico Chiesa della Juve.