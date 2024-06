Bianconeri spalle al muro: scadenza UFFICIALE, ecco la sanzione

Bianconeri spalle al muro. Il prossimo 30 giugno rappresenterà il termine ufficiale della stagione 2023-2024. Anche, e soprattutto, per i bilanci delle società di calcio.

Conti, sempre conti. La prossima scadenza ‘fiscale’, datata 30 giugno, sarà il momento in cui le società dovranno tirare la fatidica linea. Entrate ed uscite saranno riportate con certosina attenzione poiché dai quei numeri dipenderà l’immediato futuro.

Il calcio italiano, da anni ormai, è alle prese con bilanci delle società troppo spesso gestiti in maniera un po’ troppo ‘superficiale’, per usare un eufemismo. I controlli non sembrano mai abbastanza e, quasi mai, portano a risultati concreti.

L’azienda calcio continua a vivere con regole inapplicabili nelle ‘normali’ aziende. ‘Rossi’ di bilancio tollerati in maniera incomprensibile per chi, quotidianamente, combatte per avere i propri conti in ordine. Il tema dei bilanci tenuti, e mantenuti, nella giusta maniera, è un problema che non assilla soltanto il calcio italiano.

Anche in Inghilterra, il paese della Premier League, il campionato più ricco e seguito del pianeta, ci si sta adoperando per combattere chi vive al di fuori delle regole. In Premier il tutto è dettato dal PSR, Profit and Sustainability Regulations, ovvero il Regolamento sul Profitto e la Sostenibilità.

I bianconeri rischiano grosso

Il PSR che vige in Premier League parla chiaro. Ai club non è consentita una perdita che superi, nell’arco di tre stagioni, la somma di 105 milioni di sterline.

Secondo quando riportato da The Athletic, la Premier League ha informato i 20 club della Premier League riguardo “le regole sui trasferimenti in seguito ad una serie di accordi negoziati prima della scadenza del 30 giugno“.

Ed il prossimo 30 giugno si chiuderà il triennio contabile anche per il Newcastle United. I bianconeri dovranno chiudere trattative prima degli altri, per poter rientrare nei parametri del PSR. Il Newcastle United, dopo l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan, avvenuto la scorsa estate, è tornato a puntare il calcio italiano.

Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, sembra un possibile obiettivo del club inglese. Per il centrale di Rivoli si tratterebbe di passare da un club bianconero ad un altro. Trattativa che, al momento, appare complicata per via delle stringenti necessità del club bianconero.