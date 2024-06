Calciomercato Roma, attacco ribaltato: arriva la firma

Ecco le ultime in merito ad uno dei candidati più chiacchierati in casa Roma per sostituire Romelu Lukaku

Il calciomercato della Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, oltre a trasformare una squadra sin troppo affine alle esigenze di José Mourinho e poco a quelle del Comandante di Ostia, dovrà necessariamente sopperire ad una serie di partenze, a cui dovranno seguire una serie di Innesti utili a garantire a DDR una rosa priva di lacune.

Sono in particolare due i reparti su cui il nuovo direttore tecnico francese e il suo staff dovranno concentrarsi e stiamo naturalmente parlando di quello difensivo e quello offensivo.

Concentrandoci su quest’ultimo possiamo individuare due urgenze difficili da ignorare: da una parte ecco l’esigenza, più volte manifestata in pubblico dall’ex capitano della Roma, di un paio di esterni offensivi in grado di garantire quella tanto agognata ricerca della profondità e di un dinamismo attualmente assente sulle fasce giallorosso; dall’altra l’addio di Romelu Lukaku, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e il continuo flirt tra Tammy Abraham e la Premier, potrebbe lasciare DDR orfano di un centravanti all’altezza, il che costringerà i vertici capitolini a individuare una nuova punta entro la conclusione della sessione estiva. Ecco le ultime in merito ad uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi giorni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Larsen vola in Premier: firma ad un passo con il Wolverhampton

Oltre a Demirovic, Jonathan David, Omorodion e altri, Florent Ghisolfi avrebbe inserito Jørgen Strand Larsen tra i papabili candidati a raccogliere il testimone di Romelu Lukaku. Il giovane centravanti del Celta Vigo gode di un contratto fino al 2028 con gli spagnoli, ma svariate società europee avrebbero posato gli occhi sulle potenzialità di un calciatore in grado di insaccare il pallone in rete per 13 volte nel corso della stagione appena conclusasi.

Dotato di qualità tecniche insospettabili per un gigante di 193 centimetri, il classe 2000 norvegese sarebbe entrato nei radar della Premier League, con particolare interesse manifestato dal Wolverhampton.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account X(Twitter) nel corso delle ultime ore, pare che il talento del Celta Vigo sia ad un passo dalla firma con gli inglesi, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Sfuma dunque l’ennesimo desiderio di Ghisolfi, il cui compito di rimpiazzare Lukaku si sta rilevando a dir poco ostico.