Calciomercato Roma, tradimento rossonero: bastano 5 milioni

Il calciomercato estivo è alla finestra per la Roma e si accendono i riflettori sulle manovre di Ghisolfi. Dopo l’addio ai giallorossi spunta il tradimento rossonero: bastano 5 milioni.

Il conto alla rovescia per l’apertura ufficiale del calciomercato estivo sta per terminare. Dal primo luglio aprirà i battenti la sessione estiva, la prima targata Florent Ghisolfi in casa Roma. Il dirigente francese di recente si è mosso in uscita, piazzando la cessione in via definitiva di Andrea Belotti. Il Gallo ha firmato col Como di Fabregas, donando respiro alle casse del club giallorosso. Mentre il casting per i colpi in entrata si arricchisce di nuovi nomi e piste suggestive per Daniele De Rossi, spunta il tradimento rossonero dopo l’addio a Trigoria.

C’è tanta attesa intorno alle prossime manovre della Roma, che si intrecciano con tante squadre della Serie A. I giallorossi, che si affidano all’inedito tandem De Rossi – Ghisolfi, stanno scandagliando il mercato in attesa di affondare definitivamente il colpo in tutti i settori di gioco. A poche ore dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo si accendono i riflettori su un calciatore arrivato a Trigoria in prestito secco a gennaio, sempre più vicino all’addio definitivo alla Serie A. Dopo la parentesi giallorossa il futuro nella Juventus di Thiago Motta sembra sfumare per il giovane Dean Huijsen.

Calciomercato Roma, la Juve sacrifica Huijsen: spunta il Bayer di Xabi Alonso

Il classe 2005 arrivò a Trigoria a gennaio, quando in panchina sedeva ancora José Morinho. L’olandese, naturalizzato spagnolo, ha trovato spazio anche con l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, lasciando intravedere ampi margini di miglioramento considerata la sua tenera età. Dopo le 14 presenze, impreziosite da 2 reti in giallorosso, il suo tempo alla Juve sembra scaduto.

Da tempo il giovane difensore viene indicato come possibile sacrificio in uscita per Cristiano Giuntoli, che chiede circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Secondo quanto scrive ‘Tuttosport’, oltre alla corte di PSG e Borussia Dortmund, Dean Huijsen è finito anche nel mirino del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La squadra che ha eliminato la Roma nelle semifinali di Europa League, qualora pareggiasse la richiesta dopo l’offerta da 25 milioni, può mettere le mani sul prospetto bianconero.