Chiesa lascia la Juventus, boom Roma: comunicate tutte le cifre

Chiesa lascia la Juventus. La vicenda di mercato dell’esterno bianconero, nonché punto di forza della nazionale di Luciano Spalletti, continua a tenere banco.

Non è un momento facile per Federico Chiesa. Gli ultimi due anni e mezzo non lo sono stati affatto. Dal grave incidente del 2022 l’esterno di Genova sembra non essersi mai veramente ripreso. Mentalmente più che fisicamente.

Ora l’esterno della Juventus è in Germania. L’Europeo è, al momento, l’unica cosa che per lui conti davvero. Difficile. quasi impossibile, però, non pensare a ciò che sarà della sua carriera soltanto tra due/tre settimane quando il torneo continentale avrà chiuso i battenti.

La Juventus è lì, ma appare un puntino sempre più lontano dai suoi occhi e dal suo cuore. Hai voglia a cercare di capire di chi sia la reale responsabilità di tale situazione. Di un Thiago Motta che non lo apprezza a dovere, pur andando alla ricerca di millanta esterni?

Oppure dipende da Chiesa stesso, dalla sua volontà di sentirsi protagonista assoluto, il centro di un progetto con tanto di stipendio adeguato al ruolo? Forse entrambe le cose. Forse nessuna. Sta di fatto che il futuro di Federico Chiesa sembra non essere più a tinte bianconere.

Quale, allora, il domani dell’esterno di Genova?

Tutte le strade di Chiesa portano a Roma

Nonostante un ostracismo difficilmente comprensibile, e condivisibile, da parte del vecchio allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri e del nuovo, Thiago Motta, Federico Chiesa continua ad essere profilo assai stimato e non soltanto all’interno degli italici confini.

In Baviera, nel quartier generale del Bayern Monaco, seguono la sua vicenda con particolare attenzione. Nel caso in cui i rapporti con la Juventus precipitassero e non vi fossero più possibilità di ricucire alcunché, quali colori potrebbero essere indossati dall’esterno in vista della prossima stagione?

Domanda alla quale neanche gli esperti di mercato potrebbero dare una risposta precisa. Ha provato il sito di scommesse Goldbet.it ad ipotizzare il futuro dell’ancora attaccante della Juventus. Le quote possono indirizzarci nella giusta direzione.

Accostamenti a società che sono, o potrebbero, essere interessate, a Federico Chiesa. Il Milan è quotato a 10.00. L’altra squadra di Milano, l’Inter, è data, invece, a 7.50. Goldbet.it sembra non avere dubbi su quale sarà la prossima destinazione di Federico Chiesa.

La Roma di Daniele De Rossi, grande estimatore dell’esterno bianconero, è infatti quotata a 3.00. Quota assai indicativa. La Roma è da tempo sulle tracce di Chiesa ed attende il ‘segnale giusto’ per sferrare l’attacco decisivo. Non sarà facile, ma il duo De Rossi-Ghisolfi c’è, eccome.