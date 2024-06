Dalla Roma all’Inter: blitz in sede per il bomber

Per la Roma di Daniele De Rossi e per l’Inter di Simone Inzaghi sono arrivate delle notizie di mercato che riguardano un bomber.

Tutto il movimento del calcio italiano, di fatto, attende con estrema ansia l’ottavo di finale dell’Europeo tra l’Italia del ct Luciano Spalletti e la Svizzera. Se dovessero passare il turno, di fatto, gli azzurri potrebbero sfidare di nuovo l’Inghilterra di Gareth Southgate. Tuttavia, in attesa della gara di sabato prossimo della nostra Nazionale, la luce dei riflettori è tutta rivolta verso le trattative di calciomercato dei vari club di Serie A.

Queste, infatti, sono le prime settimane di una campagna acquisti che promette di presentare tante novità per le big del nostro campionato. Tra queste, ovviamente, bisogna inserire anche la Roma di Daniele De Rossi.

Florent Ghisolfi, nuovo direttore giallorosso, è infatti alla ricerca di nuovi calciatori che possano dare una mano a Daniele De Rossi per centrare il massimo obiettivo per l’anno prossimo, ovvero quello di staccare il pass per Champions League. Uno dei possibili rinforzi per il tecnico giallorosso potrebbe arrivare dal campionato spagnolo.

Calciomercato Roma, il club capitolino ha messo gli occhi su En-Nesyri del Siviglia: c’è l’inserimento dell’Inter

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale ‘ficherio.com’, infatti, la Roma è sulle tracce di Youssef En-Nesyri del Siviglia. Tuttavia, visti i problemi salariali, il club giallorosso dovrebbe vendere qualche giocatore prima di sferrare l’attacco per il centravanti di nazionalità marocchina.

Nel frattempo, come riportato dal sito italiano ‘calciomercato.it’, l’agente di En-Nesyri (ovvero Fahad Alqarni Sarih) si è recato nella sede dell’Inter per proporre dei giocatori della sua scuderia, tra questi nomi potrebbe esserci anche quello dell’attaccante del Siviglia. Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sull’attaccante che potrebbe diventare un oggetto di ‘sfida’ tra la Roma ed il club nerazzurro.