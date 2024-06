Friedkin smascherati dall’Everton: il fondo arabo si prende la Roma

La famiglia Friedkin torna nuovamente al centro dell’attenzione mediatica sul futuro societario della Roma. Gli statunitensi stanno per acquistare l’Everton in Premier League.

Una testata giornalistica getta ombre sul futuro della proprietà Friedkin al timone della Roma. La famiglia statunitense, già proprietaria del Cannes in Francia dallo scorso anno oltre ai giallorossi, è ad un passo dall’acquisizione dell’Everton. Dietro le importanti manovre della presidenza texana, che di consuetudine si muove senza proclami o annunci ufficiali, spuntano nuovi indizi di cessione della Roma. Ci sarebbe un fondo arabo in agguato in caso di strategia d’uscita della famiglia statunitense da Trigoria.

Nelle ultime settimane ha fatto rumore la notizia dell’imminente acquisizione dell’Everton in Premier League da parte della famiglia Friedkin. Gli statunitensi, al timone della Roma dall’estate del 2020, hanno cambiato volto alla società giallorossa, dentro e fuori dal campo. Ora, secondo quanto riportato dalla testata Adnkronos, dietro l’affare dell’acquisizione del club britannico, potrebbe celarsi la manovra di cessione della squadra giallorossa. E spunta un ricco fondo arabo in caso di addio alla proprietà statunitense.

Adnkronos getta ombre sul futuro dei Friedkin: Roma nel mirino di un fondo arabo

A svelare le possibili intenzioni di cessione della Roma da parte della proprietà Friedkin è stato il sito della testata Adnkronos. Secondo la fonte giornalistica l’acquisto dell’Everton, oltre ai tanti tagli del personale e la fase di stallo sullo stadio di proprietà sono indizi di addio dalla famiglia statunitense.

Il media parla di un ricco fondo arabo pronto a rompere gli indugi per l’acquisizione della Roma, parlando di ampia liquidità saudita intorno alla possibile successione agli statunitensi. Mentre altri indizi, come l’arrivo del giovane Florent Ghisolfi in società, unito al rinnovo di Daniele De Rossi, sembrano remare contro l’ipotesi di disimpegno della famiglia texana intorno alla società giallorossa. A far luce sulla questione potrebbero arrivare nuove smentite, come fatto dalla CEO di recente, ma non è escluso che la presidenza giallorossa segua la consueta via del silenzio.