Cessione Roma, filo diretto Friedkin-Arabia: via libera totale

Cessione Roma, le mire dell’Arabia Saudita vengono nuovamente accostate al club guidato dalla famiglia Friedkin. C’è attesa per il via libera totale nei prossimi mesi.

Fari puntati sulle manovre future della proprietà Friedkin in casa Roma. L’inizio del 2024 è stato nuovamente ricco di colpi di scena all’interno della società giallorossa. Dall’annuncio dell’addio a Tiago Pinto, passando per l’esonero di José Mourinho e la chiamata in panchina per Daniele De Rossi. In due mesi l’ex Capitano ha raccolto risultati decisamente positivi in campo, recuperando posizioni in classifica in Serie A e centrando la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Ora la squadra tornerà in campo domani, contro il Sassuolo allo stadio Olimpico, ma si riaccendono nuovi Rumors sulla possibile cessione del club.

L’ultimo impegno del mese di marzo in casa Roma è rappresentato dalla sfida al Sassuolo, in programma domani allo stadio Olimpico. Poi ad aprile la squadra guidata da Daniele De Rossi, che deve fare i conti con lo stop di Dybala, sarà attesa da gare decisive, sia in campionato che in Europa League. L’urna europea ha abbinato i giallorossi al Milan di Stefano Pioli, in una sfida che è anche quella di due proprietà statunitensi, a caccia di visibilità ed incassi nella competizione europea.

Cessione Roma, fari puntati sui Friedkin: decisivo il nuovo stadio

Guardando in ottica futura alle due proprietà guidate da presidenti a stelle e strisce, si fa nuovamente avanti l’ipotesi di una cessione della Roma da parte della famiglia Friedkin. Nonostante la secca smentita da parte della CEO, Lina Souloukou, secondo gli addetti ai lavori non si è spenta la pista che porta a guardare all’Arabia Saudita.

A parlare nuovamente di un fondo arabo, che sarebbe pronto a subentrare ai Friedkin, è la ‘Gazzetta dello Sport’. Secondo il sito del quotidiano sportivo, in caso di via libera definitivo al nuovo stadio, non è da escludere la vendita del club giallorosso da parte della proprietà statunitense. Il quotidiano però non chiude le porte alla permanenza della famiglia texana, che potrebbe restare più facilmente in caso di impresa in Europa League.