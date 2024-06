Friedkin, voltafaccia da 50 milioni: De Rossi a mani vuote

Calciomercato Roma, sul centrocampista accostato ai giallorossi interesse del Bayern Monaco. Decidono i Friedkin

Si è parlato di come potesse essere il regalo dei Friedkin a De Rossi nel momento in cui la proprietà della Roma avesse preso il pieno controllo del club inglese. Potrebbe anche essere così, ma di certo le voci che circolano attorno ad un elemento accostato ai giallorossi da quelle parti non si fermano.

Il futuro di Onana, centrocampista 22enne dell’Everton, è tutto da scoprire. A fare un quadro sulla situazione, ricordando che su di lui ci sono gli interessi di Liverpool e Arsenal, ci ha pensato il liverpoolecho, che parla non solo di opportunità di mercato dentro la Premier League, ma svela come il giocatore sarebbe finito nel mirino di club importanti anche all’estero. Parliamo di una delle società più affascinanti in Europa, che potrebbe piazzare il colpo grosso nelle prossime settimane. La valutazione è sempre la stessa: 50 milioni di sterline che, al cambio, sono più o meno 60 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il Bayern su Onana

Sulle tracce di Onana c’è il Bayern Monaco. I tedeschi hanno sondato, si legge, la possibilità di prendere il giocatore che ha molti margini di miglioramento e che potrebbe diventare nello spazio di pochi anni uno dei centrocampisti più importanti in Europa. Da quelle parti, in Inghilterra diciamo, si soffermano sulla valutazione del giocatore che vi abbiamo svelato prima: si pensa che il prezzo possa essere anche al di sotto di quelle che sono le aspettative.

Ma l’Everton, anche per via dei problemi finanziari che hanno portato non solo alla cessione del club ma anche alla penalizzazione lo scorso anno, è costretto a vendere, e quindi si potrebbe “accontentare” di quei 60milioni che sono un’enormità ma forse un tantino pochi per la crescita che può avere Onana nelle prossime stagioni.