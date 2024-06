Incubo retrocessione per la Juventus: il provvedimento UFFICIALE riapre i giochi

Incubo retrocessione per la Juventus e non solo: cambia totalmente il regolamento. C’è il rischio della Serie D il prossimo anno

Juventus, Atalanta e Milan potrebbero retrocedere. Il comunicato ufficiale della Figc non lascia nessuno spazio alle interpretazioni: le tre formazioni di Serie A che hanno una seconda squadra che il prossimo anno disputerà la Serie C, potranno andare tra i dilettanti, cosa che fino a poco tempo fa non era possibile.

Una novità importante (confermata invece la possibilità di andare in B): “La Seconda squadra potrà al termine del Campionato di Serie C 2024/2025 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore”.

Ufficiale, le big possono retrocedere

Quindi c’è la possibilità di retrocessione, perché il regolamento sottolinea come una delle tre squadre in questione si potrà comunque iscrivere “ferma restando la possibilità di ripescaggio secondo le procedure previste per le seconde squadre” al massimo campionato dilettantistico italiano. E no, non è proprio una notizia di poco conto.

Nella stagione che da poco si è conclusa, ad esempio, la Juventus per diversi mesi prima di cambiare passo nella parte finale, ha rischiato di retrocedere e si è parlato appunto della mancata possibilità, qualora i bianconeri fossero andati in D, di dover solamente sperare nel ripescaggio. Difficile, soprattutto quest’anno quando un solo club – l’Ancona – non è stato messo aprendo le porte al Milan Futuro. Sì, perché i rossoneri hanno deciso di chiamare in questo modo la seconda squadra, a differenza di Juventus e Atalanta.