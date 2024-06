Juventus, nuova batosta UFFICIALE: nerazzurri in ciabatte

Comunicato ufficiale e nuova batosta per la Juventus. La squadra bianconera costretta al sacrificio in stagione, mentre per i nerazzurri la strada è decisamente più comoda.

Brutte notizie in casa Juventus, che riguardano ufficialmente il calendario della squadra bianconera. Tra pochi giorni si aprirà il calciomercato estivo, con i bianconeri tra le squadre più attive in Serie A sia in entrata che in uscita, mentre si gettano anche le basi in campo su quella che sarà la nuova stagione. Il calendario della prima squadra, con il debuttante Thiago Motta pronto alla prima panchina di una big in carriera, verrà svelato più avanti mentre c’è un annuncio ufficiale importante che coinvolge la rappresentativa under 23 della Juve la prossima stagione.

Il Consiglio Direttivo di Lega ha da poco svelato la composizione dei tre gironi della prossima Serie C. La Juve ha la sua squadra under 23 impegnata nel terzo livello del campionato italiano. Oltre ai bianconeri, denominati Juventus Next Gen, c’è l’Atalanta under 23 dalla scorsa stagione. A fare compagnia alle due squadre di Serie A dal prossimo anno sarà presente anche il Milan Futuro. Ed il Consiglio di Lega ha deciso di dividere le tre squadre negli altrettanti gironi in programma la prossima annata.

Juventus Under 23, svelato il girone ufficiale: fioccano le lunghe trasferte al Sud

L’Atalanta U23 è l’unica squadra B a cui il sorteggio ha regalato il rispetto della territorialità. I giovani nerazzurri sono stati scelti nel Girone A e sostanzialmente affronteranno tutte le squadre lombarde.

Il Milan è stato pescato nel Girone B, dove spiccano Perugia e Pescara oltre alle retrocesse Ternana ed Ascoli. Piazze importanti nel gruppo che racchiude il centro Italia. Mentre a dover fare più kilometri di tutti in trasferta sarà proprio la Juventus Next Gen capita nel Girone C, con tante piazze importanti del Mezzogiorno italiano. Di seguito ecco le prossime avversarie dei giovani bianconeri: Altamura, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Trapani.