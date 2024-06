La Roma ha inviato i contratti: la risposta è appena arrivata

Il calciomercato della Roma è pronto ad entrare nel vivo della sessione estiva, durante la quale Ghisolfi e De Rossi compieranno una vera e propria rivoluzione

Mancano ormai una manciata di ore all’apertura dell’attesissima sessione estiva del calciomercato, durante la quale i tifosi e gli appassionati di calcio nostrani si troveranno di fronte ad una serie di profondi cambiamenti relativi alle rose delle big italiane. Nel corso della stagione appena conclusasi la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha letteralmente camminato tra le maceria delle rivali, assicurandosi la vittoria del campionato a svariate giornata dalla conclusione effettiva del girone di ritorno.

La raffinatezza tattica della formazione di Inzaghi ha permesso ad alcuni insospettabili esponenti della rosa di rendere al di là delle più rosee aspettative dei tifosi, ma ora le storiche rivali dei nerazzurri sembrano intenzionate a ribaltare i propri organici, a partire dagli allenatori in panchina. Roma, Lazio, Milan, Juventus e Napoli hanno cambiato gli allenatori in panchina e, nel corso delle prossime settimane, tenteranno di muoversi sul mercato per fornire ai nuovi tecnici il materiale più compatibile con i rispettivi sistemi di gioco.

In questo la Roma di Florent Ghisolfi verrà in parte facilitata dal gran numero di calciatori in uscita, che di fatto costringeranno il nuovo direttore tecnico francese a sostituirli con elementi il più conciliabili possibile alle velleità tecnico-tattiche del Comandante di Ostia.

Il Rennes rifiuta la prima offerta, la Roma prepara la seconda

Se è vero che sono in particolare difesa e attacco a reclamare una decisa rivoluzione, anche il centrocampo non potrà che beneficiare di un paio di innesti di qualità. Nelle scorse ore sul taccuino di Ghisolfi e Ricchio è spuntato un nuovo nome di un calciatore attualmente in forze in Ligue 1. Le collaudate vie di comunicazione che Ghisolfi possiede nei confronti della massima lega francese potrebbero aiutare i giallorossi a concretizzare un accordo con il Rennes per Enzo Le Fée.

Secondo quanto riferito da Benjamin Quarez sul suo account X(Twitter), i vertici capitolini avrebbero già avanzato un’offerta per portare il centrocampista francese nella capitale. Si tratterebbe di un assegno di 15 milioni di euro, ma per ora il Rennes avrebbe rispedito al mittente l’offerta. Secondo le indiscrezioni la Roma sarebbe tuttavia già pronta ad avanzare una seconda offerta, che potrebbe avvicinarsi ai 20 milioni.

Nel caso di Le Fée parliamo di un calciatore dalle spiccate qualità tecniche e dell’invidiabile versatilità. Le leve corte (in grado di garantire rapidità nel breve), abbinate ad una qualità palla al piede fuori dal comune permettono al piccolo centrocampista francese di spaziare sostanzialmente in ogni ruolo del centrocampo, anche e soprattutto considerando l’inaspettata capacità in fase di copertura.