Morata chiama la Roma: annuncio UFFICIALE in giallorosso

Per la Roma dei Friedkin e di Daniele De Rossi sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte di un obiettivo di mercato giallorosso.

In questi giorni di sosta dell’Europeo, che riprenderà domani con l’ottavo di finale dell’Italia di Luciano Spalletti e la Svizzera, l’attenzione dei media si è molto focalizzata sulle varie indiscrezioni di calciomercato dei vari club del club del campionato di Serie A. Tra questi, ovviamente, bisogna inserire anche quello giallorosso.

La Roma, infatti, è al centro di tante trattative di mercato. Basti pensare solo alla grande mole di lavoro che sta affrontando in queste prime settimane di campagna acquisti estiva Florent Ghisolfi, ovvero il nuovo direttore sportivo della squadra capitolina.

Uno dei primi obiettivi del dirigente è sicuramente quello di regalare a Daniele De Rossi almeno un attaccante centrale. Dopo il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku, seguito in queste settimane da Napoli e Milan, la Roma deve infatti prendere una nuova prima punta. Tra i nomi accostati al club giallorosso bisogna sicuramente inserire quello di Alvaro Morata. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Alvaro Morata sul suo futuro: “Non sono una seconda scelta”

L’attaccante spagnolo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘El Chiringuito TV’ ha infatti parlato così sul suo possibile addio all’Atletico Madrid in questa sessione estiva di calciomercato: “Non so se rimarrò, non ho avuto contatti con Luis, il nuovo preparatore atletico mi scrive ogni giorno e mi sento anche con Andrea Berta”.

Alvaro Morata ha poi continuato il suo intervento: “Se mi sono sentito anche con Diego Simeone? Non c’è bisogno che mi scriva. Lo conosco bene, mi avrebbe già chiamato se non contasse su di me. Non mi dà fastidio se l’Atletico Madrid cerca altri giocatori, ma ho un’età per la quale non posso essere considerata una seconda scelta. Ho 32 anni, voglio giocare e, soprattutto, voglio sentirmi un calciatore importante”.