Rinnovo e addio Barcellona: ha scelto la Roma | ASRL

Rinnovo e addio Barcellona: la calciatrice ha preso una decisione e vuole venire alla Roma. La formula è quella del prestito. Colpaccio

Dal Barcellona alla Roma. Ci siamo. Rinnovo con le catalane e poi prestito in giallorosso, almeno per un anno. I dettagli non si conoscono del tutto ma l’operazione è intavolata e la sensazione è che sia quasi alle battute finali. Un colpo grosso, incredibile, quello della Roma femminile della responsabile del settore Bavagnoli e del diesse Migliorati.

Giulia Dragoni, centrocampista con un passato all’Inter e che un paio di anni fa è volata a Barcellona – la prima italiana a vincere la Champions League – rinnoverà fino al 2027 con le spagnole, che poi per farla giocare di più hanno deciso di farla partire in prestito. La giocatrice, giovanissimo, parliamo di una 2006, ha preso una decisione sul suo futuro.

Dragoni ha scelto la Roma

Dragoni ha scelto la Roma, come possiamo anticipare in esclusiva noi di Asromalive.it. Ha scelto il club giallorosso che gli darà la possibilità di giocare con regolarità, in un campionato come quello italiano che sta alzando il livello, e soprattutto le darà la possibilità di giocare la Champions League da assoluta protagonista.

La trattativa, come detto, è avviato verso la chiusura. Prima ci sarà l’ufficialità del rinnovo della calciatrice – il suo contratto scadeva nel 2025 – poi ci sarà invece la chiusura dell’operazione con la Roma con la messa a posto degli ultimi dettagli. Di dubbi ormai ce ne sono pochi, soprattutto perché è stata lei a scegliere la destinazione giallorossa e da parte del Barcellona non c’è nessun motivo per non lasciarla partire. I rapporti tra i due club, soprattutto dopo il quarto di finale di Champions League dell’anno scorso, sono ottimi. E saranno resi ancora più “stringenti” da questa operazione. Insomma, Dragoni alla Roma: ci siamo.