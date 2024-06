Accordo coi bianconeri e addio Roma: affare da 33 milioni

Accordo coi bianconeri. Il mercato è già vibrante ed attivo in tutta Europa. Ora la notizia che interessa direttamente anche la Roma.

Ha attirato l’attenzione della Roma, Yankuba Minteh. L’interesse dei giallorossi era sorto quando hanno potuto ammirare l’attaccante con la maglia del Feyenoord. L’ala originaria del Gambia era un osservato speciale in ambito di mercato. Diversi top club avevano preso informazioni.

Ora però è arrivata la notizia fornitaci da Keith Downie di SkySport. Il Newcastle ha raggiunto l’accordo definitivo per il passaggio dell’attaccante Yankuba Minteh al Brighton. Il ricchissimo club bianconero incasserà la somma di 33 milioni di sterline. Il Brighton ha battuto una forte concorrenza formata da altri top club della Premier League, e non soltanto. La Roma non sarà contenta poiché vede sfumare un possibile, non facile obiettivo di mercato.