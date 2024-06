Addio inevitabile, accordo al fotofinish: niente Roma

Addio inevitabile, accordo quasi raggiunto e niente Roma. La calciatrice rimane in Serie A ma non verrà nella squadra di Spugna

Si inizia a muovere in maniera importante anche il calciomercato della Roma femminile. Se ieri vi abbiamo parlato di una trattativa con Giulia Dragoni, che dovrebbe arrivare in prestito dal Barcellona (legata con le blaugrana da un contratto fino al 2027), oggi è spuntata fuori una voce di un altro possibile innesto da un club di Serie A.

Il nome è quello di Filangeri del Sassuolo, che dopo diversi anni in neroverde è destinata all’addio. Sì, qualcuno ha detto che la Roma sarebbe interessata: ma le notizie in possesso di Asromalive.it vanno verso un’altra direzione. Ecco quello che sappiamo.

Filangeri alla Fiorentina, non interessa alla Roma

La calciatrice del Sassuolo (si è parlato anche di Inter), non interessa alla Roma del duo Migliorati-Bavagnoli. In quella zona del campo le giallorosse sono a posto, e quindi non hanno nessuna intenzione di affondare il colpo. Insomma, non c’è nulla, e nemmeno l’Inter dovrebbe riuscire nel proprio intento – se mai ci fosse – perché la calciatrice è destinata alla Fiorentina.

La Roma quindi non pensa a Filangeri. Non c’è nessuna possibilità che la classe 2000 possa arrivare nella Capitale. Alessandro Spugna, comunque, si attende altri innesti, anche perché non solo Kramzar, ma anche Tomaselli in mezzo al campo, sono destinate all’addio. Non possiamo parlare di rivoluzione, anche perché le big dovrebbero realmente rimanere tutte, ma più di un movimento da qui all’inizio del campionato – fissato per il prossimo 31 agosto – lo dovremmo vedere. L’obiettivo, ovvio, è quello di vincere per il terzo anno di fila lo scudetto.