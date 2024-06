All in Roma su Le Fée: dopo l’accordo, spunta lo scambio | ASRL

Florent Ghisolfi ha individuato in Enzo Le Fée l’obiettivo principale per il centrocampo della Roma, De Rossi aspetta il primo rinforzo

Ormai da giorni, la Roma ha deciso di accelerare in maniera decisa su Enzo Le Fée. Florent Ghisolfi ha rotto gli indugi e, dopo aver praticamente raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del centrocampista, sta studiando l’offerta giusta per regalare a Daniele De Rossi il centrocampista di qualità richiesto nelle varie riunioni a Trigoria. Il direttore tecnico giallorosso considera il 24enne di Lorient il mix perfetto tra le necessità tecniche e quelle di ringiovanimento della rosa e ha stanziato un budget iniziale di circa 15 milioni di euro.

Una cifra importante che, tuttavia, non sarebbe sufficiente per convincere il Rennes a lasciar partire il calciatore. Acquistato la scorsa estate per 20 milioni di euro, il calciatore viene inizialmente valutato da Frederic Massara 25 milioni di euro, bonus inclusi, ma la Roma spera di ridurre a più miti consiglii l’ex direttore giallorosso e milanista, facendo leva sulla volontà di Le Fée di cambiare aria nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, scambio per Le Fée

A Trigoria non hanno assolutamente intenzione di mollare la presa e, secondo quanto appreso da Asromalive.it, stanno anche valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica per non aumentare troppo la cifra cash da versare nelle casse francesi. In tal senso, si sta pensando soprattutto a due profili: Houssem Aouar e Nicola Zalewski. Il francoalgerino viene valutato 10 milioni di euro, ma sta valutando anche delle proposte dall’Arabia Saudita e dal Qatar, mentre l’esterno polacco ha una quotazione di 10-12 milioni.

Attualmente, questi nomi non sono ancora finiti sul tavolo delle trattative, ma potrebbero diventare opzioni concrete nel momento in cui il Rennes non dovesse dare segnali nell’abbassare il prezzo del cartellino di Le Fée e qualora Aouar dovesse rifiutare la destinazione araba, che resta ad oggi molto concreta. Lavori in corso, dunque, sull’asse franco-italiano, con Daniele De Rossi che spera di poter abbracciare il nuovo rinforzo già all’inizio del ritiro a Trigoria, fissato al prossimo 8 luglio.